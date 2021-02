Liban : la campagne de vaccination lancée dimanche

Quelque 28.500 doses du vaccin Pfizer/BioNTech sont arrivées samedi à l’aéroport de Beyrouth en provenance de la Belgique. “Le vaccin parviendra à tous les citoyens libanais dans tout le pays”, a déclaré le ministre de la santé, Hamad Hassan, insistant que les réfugiés syriens et palestiniens en bénéficieront également.

La première phase de vaccination concernera le personnel médical et les plus de 75 ans, a-t-il fait savoir. Le pays entend obtenir au total quelque six millions de doses, notamment 2,7 millions dans le cadre de la plateforme internationale Covax lancée pour aider les pays les plus défavorisés.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Banque mondiale (BM) ont annoncé qu’elles superviseraient “de manière indépendante” le stockage et la distribution des premiers vaccins couverts par un financement de la BM.

Le Liban, qui compte quelque six millions d’habitants, a recensé officiellement plus de 334.000 cas de Covid-19, dont près de 4.000 décès.