Maroc : Abdeltif Loudyi reçoit une délégation du Congrès américain conduite par Jason Smith

À l’occasion de cette entrevue, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des liens séculaires unissant le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique et du haut niveau de coopération enregistré dans le domaine militaire, et ont également réaffirmé leur engagement à consolider les relations mutuellement bénéfiques et à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Les deux responsables ont, par ailleurs, passé en revue l’état de la coopération dans le domaine de la défense marquée notamment par la tenue régulière du Comité Consultatif de Défense, l’échange fréquent des visites des hauts responsables et l’organisation conjointe de l’exercice annuel d’envergure « African Lion » qui représente aujourd’hui un levier majeur de réussite servant l’interopérabilité des forces armées des pays participants.

Lors de cette rencontre, M. Loudyi a salué le soutien franc et positif des Etats-Unis d’Amérique en faveur de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire ainsi que les efforts constructifs entrepris dans ce cadre, souligne la même source. Il a aussi mis en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous l’égide et la Vision éclairée du Roi Mohammed VI, faisant du Maroc un acteur dynamique de stabilité et de prospérité partagées au profit du continent africain.

De son côté, la délégation du Congrès américain a salué le leadership du Roi, plaçant le Royaume du Maroc en tant qu’acteur important de stabilité et de prospérité partagées face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale.

Au terme de cet entretien, les deux parties ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ce partenariat stratégique et de renforcer les relations exemplaires de confiance et d’amitié entre les deux pays, conclut le communiqué.