LFI et RN promettent la censure à Lecornu en réponse au 49.3

Les députés LFI et RN déposeront lundi une motion de censure contre le gouvernement Lecornu après l’utilisation du 49.3 pour faire passer sans vote le budget de l’État 2026 pour dénoncer un passage en force anti-démocratique.

La présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a annoncé le dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement. Elle a fustigé sur X le recours au 49.3 pour faire passer un « budget de malheur », « le comble du ridicule » pour les socialistes qui avaient juré de renoncer à cet instrument constitutionnel.

Le RN a également fait savoir qu’il voterait la censure, sans dire s’il présentera sa propre motion ou votera celle de LFI. Le parti d’extrême droite a accusé sur X Sébastien Lecornu de « trahir sa promesse aux Français », estimant que la macronie, avec le PS et LR, passe en force un budget que les Français ne veulent pas.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a utilisé l’article 49.3, qui permet d’engager la responsabilité du gouvernement pour faire passer un texte sans vote, à condition de résister à une motion de censure. Il espère l’abstention des socialistes pour ne pas faire tomber son gouvernement.

Cette mesure intervient dans un climat politique tendu en France depuis les élections législatives de 2024, où le gouvernement Lecornu, issu d’une coalition centriste minoritaire, doit composer avec une opposition divisée mais capable de se coaliser sur les questions budgétaires. L’article 49.3, décrié comme antidémocratique, a été utilisé à plusieurs reprises par les gouvernements précédents pour forcer le passage de textes, creusant le fossé entre la majorité et les extrêmes.