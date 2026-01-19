M. Akhannouch: 368 millions de DH alloués pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’économie sociale et solidaire

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé que le gouvernement a alloué une enveloppe budgétaire de 368 millions de dirhams pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’économie sociale et solidaire, dans le but de soutenir les coopératives et les entreprises sociales, et de renforcer les programmes de formation et d’accompagnement.

Ce secteur demeure un enjeu stratégique pour la création d’emplois et la lutte contre toutes les formes d’exclusion sociale, a souligné M. Akhannouch, lors d’un exposé lundi à la Chambre des représentants à l’occasion de la séance mensuelle des questions orales sur la politique générale, consacrée au « rôle de l’économie sociale et solidaire dans le tissu productif et le renforcement du développement social et territorial ».

M. Akhannouch a mis en avant le développement notable que connaît ce secteur dans le cadre de la Haute sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI n’a cessé d’accorder à l’économie sociale et solidaire depuis Son accession au Trône.

Face à cet intérêt royal constant, a-t-il ajouté, l’Exécutif a été conscient des rôles réels de ce secteur, qui constitue un levier essentiel du développement durable, notamment en milieu rural.

Cela a nécessité de revoir les bases de développement et de mise à niveau de l’écosystème de l’économie sociale et solidaire afin de l’ériger en troisième secteur, aux côtés des secteurs public et privé.

Assurant que la dynamique enregistrée au niveau de l’économie sociale et solidaire a atteint un stade avancé, il a précisé que le secteur compte actuellement environ 63.545 coopératives, dont 22.914 créées entre 2021 et 2025.

Ces coopératives regroupent plus de 878.000 adhérents, dont 34% de femmes, ainsi que 7.891 coopératives féminines, a-t-il dit.

Face à cette évolution croissante, le gouvernement a pris l’initiative de finaliser le programme national « Mozara », qui s’inscrit dans le cadre de la contribution au financement de projets de développement au profit des organisations de l’économie sociale et solidaire à l’échelle nationale, a-t-il signalé.

Il a expliqué que le programme comprend la réhabilitation, la construction, l’approvisionnement et les équipements nécessaires au profit de 325 coopératives, ainsi que la création de 100 nouvelles coopératives de nouvelle génération, dotées des moyens indispensables pour assurer un bon démarrage.

M. Akhannouch a insisté sur la nécessité de saisir toutes les opportunités pour faire de l’économie sociale et solidaire une véritable locomotive du développement de l’économie nationale, et de l’inscrire parmi les solutions possibles pour réaliser un développement territorial équitable et durable.

L’objectif est, selon lui, de « transcender les approches antérieures pour l’élaboration de nouveaux programmes qui soient en mesure de renforcer la résilience économique et de faire face aux différentes difficultés naturelles et climatiques, notamment en milieu rural ».