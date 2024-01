Marathon International de Marrakech : le Kenyan Sammy Kitwara et la Marocaine Kaoutar Farkoussi remportent la 34è édition

Sammy Kitwara a parcouru l’épreuve en 2h07mn55s, suivi des Marocains Omar Ait Chitachen (2h08mn45s) et Mustapha Houdadi (2h09mn38s).

Dans la catégorie Dames, c’est la Marocaine Kaoutar Farkoussi qui a décroché le titre de cette 34è édition en finissant la course en 2h27mn58s, suivie de ses compatriotes Fatiha Benchatki (2h28mn29s) et Kaltoum Bouasarya (2h29mn17s).

S’agissant de l’épreuve du semi-marathon Hommes, le Marocain Mohcine Outalha a occupé la première position en parcourant la distance en 1h1mn34s, suivi de ses compatriotes Mohamed El Youssefi (1h01mn58s) et Bouazza Kassoui (1h02mn03s).

Dans la catégorie du semi-marathon Dames, la Marocaine Rahma Tahiri a décroché le titre de cette 34è édition en parcourant la distance en 1h08mn34s, suivie de ses compatriotes Kaoutar Kahhaz (1h11mn06s) et Hanane Bouaggad (1h12mn07s).

La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, des élus régionaux et locaux, en plus d’autres personnalités.

Dans une déclaration à la MAP, l’athlète kenyan Sammy Kitwara s’est dit heureux de remporter la 34e édition du Marathon international de Marrakech, qui s’est déroulée dans d’excellentes conditions, émettant le vœu de réaliser de meilleurs chronos dans les prochains marathons.

De son côté, l’athlète marocaine Kaoutar Farkoussi a exprimé, dans une déclaration similaire, sa joie de remporter cette 34è édition, relevant que cet exploit est le fruit de mois de préparations et d’entrainements rudes.

Organisée par l’Association Le Grand Atlas (AGA), en collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA), la Wilaya de la région et la Ville de Marrakech, cette 34è édition a connu la participation de plus de 13.000 coureurs, dont plus de 50 TOP Runners, issus de plus de 70 pays.

Cette édition a rendu hommage à l’athlète marocaine Fatima Ezzahra Gardadi, la première femme arabe à décrocher une médaille dans l’épreuve du Marathon féminin, à l’occasion du Championnat du monde d’athlétisme.

En parallèle avec la 34è édition du Marathon International de Marrakech, une journée sans voitures a été organisée dans la lignée des efforts continus du Maroc en matière de lutte contre le changement climatique.

Cette initiative vise à sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux, tout en encourageant l’adoption de modes de transport durables.

Le MIM a reçu depuis 2015, le label de World Athletics (ancien IAAF) lui permettant d’être qualifiant pour le Championnat du Monde et les Jeux Olympiques.