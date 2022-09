Manche : près de 1.000 migrants traversent vers le Royaume-Uni en une journée

Ils ont effectué la périlleuse traversée à bord de 20 embarcations, portant à plus de 26.000 le nombre total de traversées depuis le début de l’année, selon le décompte officiel du ministère. Vendredi, 221 personnes avaient atteint le Royaume-Uni après avoir traversé l’un des détroits les plus fréquentés du monde. Ces tentatives se sont multipliées depuis 2018 face au verrouillage croissant du port français de Calais et du tunnel sous la Manche. Le nombre des traversées en 2022 est parti pour battre le record de 2021, quand 28.500 personnes étaient arrivées sur le sol britannique.

En avril, le gouvernement britannique avait annoncé un accord avec le Rwanda pour y envoyer les demandeurs d’asile dans l’espoir de dissuader les arrivées clandestines dans le pays, toujours plus nombreuses. Depuis l’introduction de cette nouvelle politique, aucune expulsion n’a encore eu lieu. Un premier vol prévu en juin a été annulé après une intervention de la Cour européenne des droits de l’Homme.

En dépit de la polémique soulevée par l’externalisation des demandes d’asile, les deux candidats à la direction du parti conservateur britannique, qui ouvre les portes de Downing Street, ont déjà réaffirmé leur appui à cette approche.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 203 personnes sont mortes ou ont été portées disparues en tentant de rejoindre l’Angleterre au départ du littoral nord de la France depuis 2014, dont 27 en une seule journée fin 2021 dans un naufrage.