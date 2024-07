L’UE renforce sa cyberrésilience

L’Exécutif a lancé à cet effet des appels, au titre du programme « Pour une Europe numérique », dans plusieurs domaines. Ainsi, 35 millions d’euros seront consacrés à des projets de protection des grandes installations industrielles et des infrastructures critiques contre les cyberattaques. Un montant supplémentaire de 12,8 millions d’euros sera investi pour poursuivre la mise en place, le soutien et l’élargissement des centres d’opérations de cybersécurité nationaux et transfrontaliers.

La CE va débloquer également 35 millions d’euros pour le déploiement de technologies et d’outils de pointe en matière de cybersécurité. Une autre enveloppe de 20 millions d’euros servira à aider les États membres à mettre en œuvre la législation de l’UE en matière de cybersécurité et les stratégies nationales de cybersécurité.

En ce qui concerne les capacités en matière de compétences numériques, 55 millions d’euros seront investis dans des compétences numériques avancées, pour la conception et la mise en œuvre de programmes d’enseignement supérieur dans des domaines clés des technologies numériques.

Afin d’aider les États membres à atteindre les objectifs de la décennie numérique, 25 millions d’euros seront investis dans des activités visant à faciliter le déploiement de différents projets multinationaux par l’intermédiaire de consortiums pour une infrastructure numérique européenne. Et 20 millions d’euros sera affecté à la poursuite du développement des jumeaux numériques locaux européens. Enfin, 8 millions d’euros seront investis dans les observatoires européens des médias numériques, afin de financer les travaux de pôles régionaux indépendants pour analyser et combattre la désinformation dans les médias numériques.

En décembre 2020, la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) avaient présenté une nouvelle stratégie de cybersécurité de l’UE. L’objectif de cette stratégie est de renforcer la résilience de l’Europe face aux cybermenaces et de faire en sorte que citoyens et entreprises puissent bénéficier pleinement de services et d’outils numériques « fiables et dignes de confiance ».

Selon des données du Conseil de l’UE, les pays européens occupent 18 des 20 premières places de l’indice de cybersécurité dans le monde. La valeur du marché européen de la cybersécurité est estimée, elle, à plus de 130 milliards d’euros et progresse à un rythme de 17 % par an. Au total, l’UE compte plus de 60.000 entreprises dans ce secteur et plus de 660 centres d’expertise en cybersécurité.