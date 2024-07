André Azoulay : « L’ouverture de la Clinique Internationale d’Essaouira fera date dans les annales souiries »

S’exprimant aux côtés de M. Rochdi Talib, président directeur général du Groupe Akdital, à l’occasion de l’inauguration de la Clinique Internationale de Mogador, M. Azoulay a salué « l’engagement et le volontarisme de ce Groupe qui a doté Essaouira de l’une des structures hospitalières les plus prometteuses de notre pays nécessitant un investissement de 256 millions de dirhams ».

« Avec entre autres 166 lits hospitaliers, 8 salles d’opérations, un centre d’oncologie (diagnostic thérapie) et une unité cardiologique interventionnelle, la Clinique Internationale de Mogador va consolider et conforter la renaissance d’Essaouira et nous aider à porter encore plus haut et plus loin nos ambitions pour donner toutes ses chances à la refondation de notre Cité » a souligné le Conseiller du Roi, dans une déclaration à la presse.

M. Azoulay a, par ailleurs, ajouté que « ce 3 juillet 2024 fera date dans les annales d’Essaouira », mettant en relief dans cette perspective « l’accessibilité de la Clinique Internationale de Mogador aux catégories sociales les plus larges avec notamment la prise en compte de l’AMO et AMO Tadamoune ».

La Clinique Internationale de Mogador en tant qu’établissement de soins multidisciplinaires couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, met à la disposition des habitants de la région des équipements de pointe de dernière génération destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes.

Conçue dans une perspective d’excellence des soins, cette nouvelle infrastructure de santé, propose un parcours de santé novateur avec un accompagnement individualisé. Un service d’urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7 est disponible pour accueillir les patients en état critique, assurant une présence constante sur place de médecins réanimateurs et urgentistes.

En complément, la clinique abrite un laboratoire d’analyses médicales ainsi qu’un Centre de radiologie complet incluant une IRM, un scanner, une radiographie standard, une échographie et une mammographie.

A noter que l’ouverture de cette nouvelle clinique a généré la création de 194 postes, dont 129 dans le domaine paramédical avec un investissement de 256 millions de DH.