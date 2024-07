Démantèlement d’un important réseau européen de trafic de drogue

Un important réseau de trafic de drogue opérant entre la France, les Pays Bas et l’Albanie a été démantelé, a annoncé, jeudi, la gendarmerie française dans un communiqué.

Ce réseau a été démantelé grâce à une coopération judiciaire et policière européenne qui a abouti à mettre la main sur 10 points de deals dans la région de Lyon et à l’interpellation de seize mis en cause en France et quatre dirigeants de ce réseau en Albanie, précise la même source.

Une enquête européenne a été lancée en 2022 concernant les agissements d’un groupe criminel organisé s’adonnant au trafic de stupéfiants. Les premières investigations permettent d’établir que cette structure s’active dans la région Lyonnaise et approvisionne des réseaux à large spectre en France, note la même source.

Le donneur d’ordre de toute la structure a été identifié et localisé en Albanie, où il réside. Les investigations démontrent également l’importation de stupéfiants depuis les Pays Bas et le transfert des fonds générés vers l’Albanie, souvent par voies routières, explique la même source.

Plus de 10 kilos de cocaïne et héroïne et 82 kilos de produits de coupe, permettant la réalisation de plus de 400 kg de produits à la vente (héroïne et cocaïne), pour une valeur marchande de près de 800 000 euros, ont été saisis lors des différentes opérations en France. Au titre des avoirs criminels, 100 000 euros en numéraire et 18 véhicules ont été saisis en France et en Albanie, ajoute la même source.