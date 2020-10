L’ouverture d’un consulat du Burkina Faso à Dakhla est en conformité avec sa position de soutien à la marocanité du Sahara (Bourita)

Cette décision renferme plusieurs significations juridique, politique et diplomatique, en ce qui concerne le renforcement de la dynamique de soutien à la marocanité du Sahara et le renouvellement du soutien absolu des revendications légitimes du Royaume sur cette partie de son territoire, a souligné M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec son homologue burkinabè, M. Alpha Barry, tenu à l’issue de la cérémonie d’inauguration du consulat général du Burkina Faso à Dakhla.

Il a aussi mis en exergue la solidité des relations bilatérales et les concertations politiques permanentes entre les deux pays sur plusieurs questions régionales et internationales, avec le soutien fort de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

M. Bourita a aussi signalé que l’inauguration de cette représentation consulaire contribuera également au renforcement de la coopération économique entre les deux pays, en cohérence avec la place de choix que le Souverain accorde à la ville de Dakhla en tant que locomotive économique étant donné qu’elle constitue un véritable trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Dans ce contexte, il a mis en exergue l’importance de la présence économique marocaine à Burkina Faso et son rôle dans l’accompagnement des programmes de développement dans ce pays, précisant qu’environ 10 % des investissements extérieurs du Royaume dans le continent africain sont concentrés au Burkina Faso, à travers une forte présence des banques et des sociétés marocaines œuvrant dans les domaines des télécommunications, des assurances et de construction.

M. Bourita a dans ce sens considéré que l’ouverture d’une représentation consulaire à Dakhla permet également de revigorer les relations bilatérales en matière de formation, rappelant que le Maroc a assuré, des années durant, la formation de centaines d’experts et étudiants burkinabé, avec l’octroi chaque année de 150 bourses de formation dans les instituts du Royaume.

A cette occasion, il a été convenu d’octroyer 30 bourses supplémentaires au profit du Burkina Faso dans les instituts de formation à Dakhla dans des domaines variés tels que le tourisme, l’artisanat, la santé, la gestion, le commerce.

Par ailleurs, M. Bourita a mis l’accent sur la coopération permanente entre le Maroc et le Burkina Faso dans les domaines sécuritaire et militaire, mettant en exergue le soutien constant du Royaume du Maroc au Burkina Faso en matière de lutte contre le terrorisme, notamment à travers la présence d’une section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains dans ce pays.

A l’issue de cette entrevue, MM. Bourita et Barry ont signé un accord entre le gouvernement du Burkina Faso et le Royaume du Maroc, portant sur la suppression de visa, en faveur des ressortissants des deux pays titulaires de passeports ordinaires.