Le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) accueille « Maria Helena Vieira da Silva et Arpad Szenes. Une histoire d’amour et de peinture », un évènement majeur du fait que le musée expose pour la première fois hors Portugal les oeuvres de ce couple mythique que formaient les deux grands artistes portugais.

L’exposition Maria Vieira da Silva et Arpad Szenes au musée de Rabat, une première mondiale hors Portugal

Pour le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotb, cette exposition sera l’occasion de découvrir les œuvres et créations de l’une des plus imminentes artistes portugaises Maria Helena Vieira da Silva et de son mari Arpad Szenes, deux âmes étroitement liées tant dans leurs œuvres que dans leur vie.

« C’est aussi une invitation à explorer un univers où l’art et la passion fusionnent pour donner naissance à des œuvres empreintes d’une grande sensibilité et d’une grande modernité », a souligné M. Qotbi à qui revient le mérite de cette exposition, prévue du 18 octobre au 15 février prochain au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI).

Les œuvres de ces deux artistes, qui ont contribué à enrichir le paysage artistique contemporain du 20e siècle, sont connues par une sorte d’abstraction architecturale et reflètent une grande cohésion, une profonde spiritualité et un vrai dialogue entre les deux, a-t-il enchaîné.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir, pour la première fois au Maroc et au continent africain, une sélection de 100 œuvres et créations remarquables qui offrent une vue générale des parcours artistiques majeurs des deux peintres, a ajouté le président de la FNM.

Pour sa part, le président de la Fondation Arpad Szenes-Vieira da Silva, António Gomes de Pinho, a indiqué que « cette exposition, qui se tient après l’importante exposition d’art contemporain marocain récemment présentée à Lisbonne, constitue une nouvelle étape dans le renforcement d’un pont culturel qui relie nos deux capitales, nos deux cultures et nos deux continents ».

Il s’agit ici de la première exposition de Vieira et d’Arpad au Maroc, chose qui lui confère un symbolisme particulier, a-t-il déclaré, exprimant sa profonde gratitude à l’ensemble des acteurs qui ont rendu ce projet possible.

De son côté, l’Ambassadeur du Portugal du Maroc, Carlos Pereira Marques, a souligné que Rabat et Lisbonne sont déterminées à continuer à collaborer davantage ensemble, ajoutant dans ce sens qu’il existe une grande proximité et une forte symbiose entre les peuples marocain et portugais.

Pour ce qui est des œuvres de ce couple de grands artistes, elles sont intemporelles, puissantes et ne cessent de surprendre, a-t-il ajouté, soulignant que c’est une exposition d’une grande qualité présentant les œuvres majeures de Maria Helena Vieira da Silva et d’Arpad Szenes.

La commissaire de l’exposition, Marina Bairrão Ruivo, a quant à elle fait savoir que les œuvres exposées appartiennent principalement à la collection de la Fondation Arpad Szenes-Vieira da Silva, mais aussi à la collection Millenium bcp, à la collection du Métropolitain de Lisbonne et à une collection privée.

Les photos et autres documents viennent enrichir et approfondir certains moments, lieux et expériences, permettant ainsi une mise en contexte grâce à la photo-biographie située à l’entrée de l’exposition, a-t-elle ajouté, expliquant que l’ensemble des pièces rassemblées permettent de suivre le parcours et l’évolution de l’œuvre de deux grands peintres associés dans leur travail mais aussi dans la vie.

Organisée par la FNM en collaboration avec la Fondation Arpad Szenes – Vieira da Silva, pour la première fois au Maroc et sur le continent Africain, cette exposition dévoile une vision globale de l’importance de ces deux artistes dans le contexte de la création contemporaine du 20ème siècle et en particulier de l’École de Paris à laquelle ils ont tous deux appartenu.