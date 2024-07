Les pays du Sahel appelés à saisir les opportunités offertes par l’Initiative Royale pour l’Atlantique (ambassadeurs africains)

Dans des déclarations à la presse, ces diplomates ont également mis en avant la Vision du Roi pour promouvoir la coopération sud-sud et assurer le développement et l’essor du continent africain.

A cet égard, l’ambassadeur de la République du Cameroun au Maroc, Mouhamadou Youssifou, a indiqué que l’Initiative Atlantique vise non seulement à intégrer les 23 Etats riverains de l’océan atlantique mais aussi à donner accès à la mer aux Etats du Sahel, rappelant que son pays est membre de cette « bonne » initiative. Il a aussi souligné que ce projet cadre avec la vision du Roi Mohammed VI pour développer et promouvoir la coopération sud-sud. « Nous ne pouvons avancer que si nous travaillons ensemble et nous nous organisons pour défendre nos intérêts dans l’espace atlantique », a-t-il soutenu. Le diplomate camerounais a aussi relevé que son pays soutient l’Initiative visant à mettre le port atlantique de Dakhla à la disposition des Etats du Sahel qui n’ont pas accès à la mer.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République du Burkina Faso au Maroc, Mamadou Coulibaly, a souligné que cette Initiative offre l’opportunité aux pays du continent de mettre à niveau leurs infrastructures et de promouvoir le développement socio-économique, appelant ces Etats à saisir cette opportunité. Cette Initiative a beaucoup de chances d’aboutir, d’autant plus qu’elle a été lancée par le Roi, après plusieurs voyages effectués par le Souverain en Afrique.

De son côté, l’ambassadeur de la République du Tchad au Maroc, Hassan Adoum Bakhit Haggar, a qualifié de « projet gigantesque » l’initiative Royale pour l’Atlantique, mettant l’accent sur la politique de proximité adoptée par le Royaume à l’égard du continent africain. Il a aussi tenu à souligner la stature dont jouit le Souverain en Afrique.