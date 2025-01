Les « Guerrières de la Paix », nominées pour le Prix Nobel de la Paix 2025

Les « Guerrières de la Paix », un mouvement français rassemblant des femmes juives et musulmanes engagées pour la paix, la justice et l’égalité, et initiatrices du Forum Mondial des Femmes pour la Paix lancé à partir d’Essaouira en mars 2023, vient d’annoncer sa nomination pour le Prix Nobel de la Paix 2025.

« Cette nomination marque une reconnaissance mondiale de l’engagement indéfectible des Guerrières de la Paix en faveur de la Paix, de la Justice et de l’Égalité. C’est aussi un message d’espoir et de solidarité adressé à toutes celles et ceux qui, à travers le monde, luttent contre la haine, les divisions et toutes formes de discrimination, y compris le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie », indique vendredi le mouvement dans un communiqué .

« Ce sont leurs voix que les Guerrières de la Paix incarnent et portent en France et dans le monde en partant de la création à Essaouira en mars 2023, du premier Forum Mondial des Femmes pour la Paix réunissant des militantes du monde entier. Ou encore à travers le documentaire “Résister pour la Paix” réalisé par Hanna Assouline et Sonia Terrab et produit à l’initiative de Sabrina Azoulay », relève la même source.

« Cette nomination nous honore et nous oblige! », a déclaré la fondatrice du mouvement les « Guerrières de la Paix », Hanna Assouline, citée dans le communiqué.

« Elle est un signal fort envoyé à toutes celles et ceux qui, envers et contre tout, se battent pour la Paix, la Justice, et l’Égalité (…) elle nous engage à continuer de résister ensemble aux sirènes de la haine et des divisions, quelle que soit notre culture, notre religion ou notre sensibilité », a-t-elle ajouté.

Créé en France en 2022, le mouvement « Guerrières de la Paix » avait réuni, les 7 et 8 mars 2023, des militantes du monde entier engagées pour la paix, la justice, l’émancipation et la liberté, afin de lancer un Appel universel à la Paix depuis la Cité des Alizés, symbole mondial d’échanges interculturels, de dialogue interreligieux, de tolérance et de coexistence harmonieuse.

Parmi les participantes figuraient Jessica Mwiza, militante de la Mémoire (Rwanda), Huda Abu Arquob, présidente de l’Alliance for Middle East Peace (Palestine), et Nurith Hagragh, représentante de Women Wage Peace (Israël), qui avaient uni leurs voix pour transmettre un message universel en faveur de la paix à destination du monde entier.