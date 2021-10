Les films “Nadira” et “La ficelle” primés au Festival Ciné-ville de Fès

Un total de neuf courts-métrages et trois longs-métrages représentant la France, l’Egypte, la Tunisie, la Belgique, le Liban, la Grèce et la Palestine, outre le Maroc, étaient en lice pour le grand prix de ce festival cinamétographique de la cité idrisside.

Présidé par l’écrivain et poète Rachid El Moumni, le jury du festival se composait du réalisateur marocain Abdellah Zerouali, du producteur et réalisateur italien Claudio Atafi, du journaliste et écrivain Hamid Dadas ainsi que de l’actrice associative Hakima Babach.

La cérémonie de clôture de ce festival, initié du 13 au 16 octobre courant sous le signe “La ville marocaine aux yeux des cinéastes”, a été marquée par un vibrant hommage au réalisateur italien Enzo Monteleone.

S’exprimant à cette occasion, le cinéaste italien s’est dit heureux par cet hommage qui lui a été rendu dans un pays auquel il est spécialemet attaché, rappelant que l’un de ses premiers films avait pour titre “Marrakech express”. Il a de même indiqué avoir tourné récemment un film au Maroc, soulignant que l’expérience a été une vraie réussite sur les plans technique et humain.

Pour sa part, le président de l’association Médi film création-Maroc et directeur du Festival, Rachid Cheikh a annoncé que les réalisateurs tunisien Habib Mestiri et italien Enzo Monteleone ont été choisis comme présidents d’honneur pour la prochaine édition de cette manifestation cinématographique.

Festival Ciné-ville, organisé par l’association Médi film création-Maroc, en partenariat avec la commune de Fès et le Centre cinématographique marocain, tend à promouvoir la ville de Fès en tant qu’espace de tournage et à inciter les professionnels du 7ème art étrangers à y réaliser leurs œuvres.

Le festival vise aussi à encourager l’investissement cinématographique, à travers la construction de complexes culturels, de studios et d’espaces artistiques et culturels destinés à la diffusion de la culture du cinéma.