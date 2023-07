Les États-Unis annoncent plus de 380 millions de dollars d’aide humanitaire pour l’Afrique

Cette aide porte à plus de 4 milliards de dollars l’aide humanitaire accordée à l’Afrique au cours de cet exercice, a indiqué Blinken dans un communiqué.

“Notre assistance fournit un soutien urgent et vital, y compris des abris, de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène, des soins de santé et des services psychosociaux et de santé mentale, une éducation et une protection pour les personnes vulnérables telles que les enfants, les survivants de violences basées sur le genre et les personnes à besoins spécifiques”, a ajouté le chef de la diplomatie américaine.

Les Etats-Unis “continuerons à jouer un rôle de premier plan dans la réponse aux besoins humanitaires tant sur le continent africain que dans le monde”, a affirmé le responsable américain.