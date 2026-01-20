Les Etats-Unis annoncent la saisie d’un nouveau pétrolier dans les Caraïbes

« Ce matin, les forces armées américaines, en soutien au ministère de la Sécurité intérieure, ont appréhendé sans incident le navire à moteur Sagitta », a indiqué le Commandement Sud des États-Unis (Southcom) sur le réseau social X, en annonçant l’opération militaire.

Le Sagitta « agissait au mépris de la quarantaine imposée aux navires sous sanctions par le président Trump », a expliqué le Southcom, précisant que cette interception « démontre notre détermination à faire en sorte que le seul pétrole quittant le Venezuela soit celui qui est coordonné de manière appropriée et légale ».

S’inscrivant dans un cadre opérationnel plus large, cette intervention relève, selon le commandement américain, d’une stratégie globale de sécurisation de l’espace maritime régional.

« Dans le cadre de l’opération Southern Spear, le ministère de la Guerre poursuit sans relâche sa mission visant à éradiquer les activités illicites dans l’hémisphère ouest », a soutenu le commandement.

Les Etats-Unis avaient annoncé fin décembre, avant la capture de Nicolas Maduro par les forces américaines le 3 janvier à Caracas, la mise en place d’un blocus naval autour du Venezuela contre des pétroliers déclarés sous sanctions.

Il s’agit du septième pétrolier saisi dans ce cadre, Washington soupçonnant ces navires de transporter du pétrole vénézuélien soumis aux sanctions américaines.