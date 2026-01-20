Casablanca : projection en avant-première du film « La Mer au loin » de Saïd Hamich Benlarbi

À travers une écriture sensible et une mise en scène épurée, « La Mer au loin » traverse les années 1990 et le début des années 2000, offrant un regard délicat sur une jeunesse en quête de repères, tiraillée entre l’exil, l’errance et le désir de liberté. Le film oscille entre chronique urbaine et romance à fleur de peau, explorant les désirs inavoués, les élans contrariés et les rêves persistants malgré l’incertitude.

Dans une déclaration à la MAP, le réalisateur Saïd Hamich Benlarbi a souligné que « La Mer au loin » s’inscrit dans une démarche cinématographique intimiste, précisant que le film s’intéresse avant tout aux trajectoires humaines et aux identités en mouvement. Il a ajouté que ce long métrage explore les zones de fragilité des personnages, leurs silences et leurs contradictions, à travers une mise en scène qui privilégie l’observation, la durée et la justesse des émotions.

Pour sa part, l’acteur Ayoub Gretaa, qui incarne le rôle de Nour, a indiqué que ce personnage représente un défi artistique particulier, notant qu’il s’agit d’un jeune homme marqué par l’exil, la solitude et la quête de sens. Il a souligné que Nour est un personnage en perpétuelle recherche d’équilibre, évoluant entre l’urgence de survivre et le besoin profond d’appartenance.

De son côté, l’actrice Nisrine Erradi a relevé que sa participation à « La Mer au loin » s’inscrit dans la continuité de son parcours artistique, soulignant que le film aborde des thématiques universelles liées aux relations humaines, aux désirs enfouis et aux choix de vie. Elle a ajouté que le travail du réalisateur accorde une grande importance à la subtilité du jeu et à l’expressivité des émotions.

Dans une déclaration similaire, l’actrice Fatima Atif, qui incarne le rôle de la mère de Nour, a souligné que ce personnage représente la mémoire affective et émotionnelle du film, incarnant l’attachement, l’attente et la douleur de la séparation, mettant en lumière l’impact de l’exil non seulement sur ceux qui partent, mais aussi sur ceux qui restent.

Le film réunit également les deux acteurs français Anna Mouglalis et Grégoire Colin, dont les performances contribuent à la profondeur humaine et émotionnelle de l’œuvre.

Il est à noter que « La Mer au loin » a remporté le Grand Prix de la 25ᵉ édition du Festival national du film de Tanger, consacrant ainsi cette œuvre sur la scène cinématographique nationale. La sortie du film au grand public est prévue à partir du 21 janvier 2026 dans différentes salles du Royaume.