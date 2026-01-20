Après une année au pouvoir, Donald Trump affirme avoir accompli plus que tout autre président américain

« Nous avons réalisé bien plus que n’importe quelle autre administration avant nous, tant sur le plan militaire que sur celui de la résolution de conflits et de guerres », a lancé le président Trump lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche consacrée au bilan de sa première année de mandat.

Le chef de l’exécutif américain a soutenu que son action et celle de son administration se sont traduites par des résultats qu’il a qualifiés d’inédits, citant notamment une « immigration nette négative » pour la première fois depuis un demi-siècle, et une baisse jamais observée du nombre d’homicides aux États-Unis.

Il a également mis en avant des investissements de plusieurs milliards de dollars en faveur de la relocalisation industrielle, la conclusion sous son égide de plusieurs accords de paix mettant un terme à de multiples conflits armés à travers le monde, une production énergétique portée à des niveaux records, ainsi qu’une réduction d’ampleur de la bureaucratie fédérale.

Le président Trump, qui a placé la question migratoire au cœur de son action dès le début de son second mandat, a souligné, à cet égard, que l’année écoulée a été marquée par l’enregistrement d’une migration nette négative, une situation traduisant une « reprise du contrôle des flux migratoires ».

Selon la Maison Blanche, plus de 2,6 millions de migrants en situation irrégulière auraient quitté le territoire américain, soit par des expulsions, ou des départs volontaires.

Dans un long communiqué dressant le bilan de l’action de l’administration Trump au cours des 365 derniers jours, la Maison Blanche fait également état de plus de 650.000 arrestations, détentions et procédures de déportation, dont plus de 400.000 concernaient des personnes poursuivies ou condamnées pour des faits criminels.

Parallèlement, le document met en avant des résultats significatifs en matière de sécurité intérieure, faisant état de la plus forte baisse annuelle des homicides jamais enregistrée aux États-Unis, ainsi que d’un recul généralisé des crimes violents, avec des diminutions de 6 % pour les agressions sexuelles, de 19 % pour les vols qualifiés et de 10 % pour les agressions aggravées.

Selon la Maison Blanche, ces évolutions s’inscrivent dans une stratégie globale de lutte contre les réseaux criminels organisés et transnationaux. À ce titre, plusieurs organisations criminelles ont été désignées comme entités terroristes, tandis que des opérations ciblées menées dans plusieurs grandes métropoles américaines auraient contribué à la baisse significative des homicides.

Sur le plan économique, le communiqué fait état d’une dynamique de croissance soutenue, orientée vers la relance de l’emploi et la protection du pouvoir d’achat. Selon les chiffres avancés, 654.000 emplois ont été créés dans le secteur privé

Le produit intérieur brut (PIB) réel aurait progressé de 4,3 % au troisième trimestre de 2025, tandis que l’inflation aurait été ramenée à 2,4 %, soit une baisse de près de 70 % par rapport à son niveau de pic.

La Maison Blanche souligne également une amélioration des revenus, avec une hausse de 4 % des salaires hebdomadaires nominaux dans le secteur privé, supérieure au taux d’inflation, ainsi qu’une augmentation annuelle moyenne des revenus réels estimée à 1.100 dollars.

En matière d’investissement, l’administration américaine affirme avoir sécurisé près de 10.000 milliards de dollars d’investissements domestiques, favorisant la relocalisation industrielle et la revitalisation du tissu manufacturier.

Cette dynamique, ajoute-t-on, s’est accompagnée du lancement de la plus vaste initiative de déréglementation jamais engagée aux États-Unis, générant jusqu’à 5.000 milliards de dollars d’économies.

Sur le plan international, le communiqué met en avant une diplomatie active ayant permis de faciliter ou de conclure plusieurs accords de paix et de cessez-le-feu, notamment au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

La Maison Blanche relève également les réformes engagées au sein de l’administration fédérale, visant à améliorer l’efficacité de l’action publique. Ces mesures auraient permis d’économiser environ 215 milliards de dollars, soit l’équivalent de 1.335 dollars par contribuable américain.

Au total, 228 décrets exécutifs ont été signés au cours de l’année, traduisant, selon la Maison Blanche, une mise en œuvre rapide et structurée des priorités gouvernementales.