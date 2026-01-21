Le Japon redémarre la plus grande centrale nucléaire au monde

Cette décision intervient malgré une opinion publique divisée. Selon une enquête menée en septembre, 60% des habitants du département de Niigata s’opposent au redémarrage. Mardi, des manifestants ont bravé le froid et la neige près de l’entrée de la centrale pour exprimer leur opposition.

Le gouvernement nippon justifie cette relance par la nécessité de réduire la dépendance aux énergies fossiles, d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et de répondre à la demande croissante en électricité, notamment liée à l’intelligence artificielle (IA).

Actuellement, près de 70% des besoins électriques du pays asiatique sont couverts par des centrales thermiques.

TEPCO, également opérateur de la centrale sinistrée de Fukushima Daiichi, a équipé le site de nouvelles mesures de sécurité, dont une digue anti-tsunami de 15 mètres.

Le Japon vise à porter la part du nucléaire à 20% de sa production électrique d’ici 2040, contre 8,5% actuellement.