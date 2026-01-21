Le PM néo-zélandais convoque les législatives le 7 novembre

Âgé de 55 ans, M. Luxon a appelé les électeurs à privilégier une gouvernance « stable et forte », mettant en avant une ligne fondée sur la rigueur budgétaire, la baisse des impôts et l’élargissement des opportunités économiques. Le chef du gouvernement aborde toutefois cette échéance dans un climat plus tendu, sur fond de ralentissement de l’activité et de remontée du chômage, désormais supérieur à 5 %.

Ancien directeur général d’Air New Zealand, M. Luxon fait face à des critiques liées à plusieurs réformes sensibles, notamment la suppression d’une autorité sanitaire dédiée aux populations autochtones et un soutien jugé insuffisant aux personnels de première ligne.

Les enquêtes d’opinion annoncent un scrutin très ouvert, aucun parti ne semblant en mesure d’obtenir seul une majorité face au Parti travailliste de centre gauche conduit par l’ancien Premier ministre Chris Hipkins. Ce dernier a dénoncé une politique qu’il estime marquée par des coupes budgétaires et des divisions, appelant à une alternance porteuse d’une vision plus inclusive pour l’avenir du pays.

Le vote se déroulera selon le système proportionnel mixte en vigueur depuis 1996, un mode de scrutin qui a institutionnalisé les gouvernements de coalition en Nouvelle-Zélande.