L’avion de Trump contraint de faire demi-tour en raison d’un « problème électrique mineur »

Selon la même source, l’équipage a rapidement identifié un dysfonctionnement électrique qualifié de mineur et a décidé de faire demi-tour afin de garantir la sécurité du vol et de ses passagers.

De son côté, un journaliste présent à bord a rapporté aux médias que les lumières de la cabine réservée à la presse se sont brièvement éteintes peu après le décollage, sans qu’une explication immédiate ne soit fournie. Environ une demi-heure après le départ, les journalistes ont été informés de la décision de l’équipage de rebrousser chemin.

Les données de suivi de vol issues de sources ouvertes, notamment du service ADS-B Exchange, montrent que l’appareil a effectué un demi-tour au-dessus de l’océan Atlantique, à proximité de Montauk, dans l’État de New York, à l’extrémité orientale de Long Island.

Les deux avions actuellement utilisés comme « Air Force One » sont en service depuis près de quatre décennies. Leur remplacement, confié au constructeur Boeing, a connu plusieurs retards. Ces appareils ont toutefois fait l’objet de modifications majeures afin d’assurer la sécurité et la capacité opérationnelle du président américain en toutes circonstances, notamment grâce à des dispositifs de protection contre les radiations et à des systèmes antimissiles. Ils sont également dotés de moyens de communication hautement sécurisés, permettant au Chef de l’exécutif américain de rester en contact permanent avec les forces armées et d’exercer ses prérogatives de commandement depuis n’importe quel point du globe.