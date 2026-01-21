Dette publique : la Chine maintient un ratio inférieur à la moyenne du G20

L’an dernier, le déficit budgétaire a été fixé à environ 4% du PIB, en hausse d’un point par rapport à 2024, tandis que les nouvelles émissions de dette publique ont atteint 11.860 milliards de yuans (1.700 milliards de dollars), en progression de 2.900 milliards de yuans (416 milliards de dollars), a précisé le vice-ministre des Finances, Liao Min, lors d’une conférence de presse tenue mardi à Beijing.

Malgré l’élargissement du déficit et le recours accru aux émissions obligataires, le niveau d’endettement du pays demeure modéré au regard des standards internationaux et reste en deçà de la moyenne des économies du G20, a-t-il souligné.

Le ministère des Finances soutient que la politique budgétaire conduite en 2025 a permis de soutenir l’élan économique à court terme tout en accompagnant les ajustements structurels à long terme.

D’après la même source, cette politique visait à stimuler la consommation, à consolider les filets de sécurité sociale et à maintenir un équilibre entre la prévention des risques et le soutien à l’économie.