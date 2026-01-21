Dette publique : la Chine maintient un ratio inférieur à la moyenne du G20

En directA la UneÉconomie
Par
Le ratio dette publique/PIB de la Chine est resté nettement inférieur à la moyenne du G20 en 2025, en dépit d’une expansion budgétaire destinée à soutenir une croissance de meilleure qualité et la transformation de l’économie, a indiqué le ministère chinois des Finances.

L’an dernier, le déficit budgétaire a été fixé à environ 4% du PIB, en hausse d’un point par rapport à 2024, tandis que les nouvelles émissions de dette publique ont atteint 11.860 milliards de yuans (1.700 milliards de dollars), en progression de 2.900 milliards de yuans (416 milliards de dollars), a précisé le vice-ministre des Finances, Liao Min, lors d’une conférence de presse tenue mardi à Beijing.

Malgré l’élargissement du déficit et le recours accru aux émissions obligataires, le niveau d’endettement du pays demeure modéré au regard des standards internationaux et reste en deçà de la moyenne des économies du G20, a-t-il souligné.

Le ministère des Finances soutient que la politique budgétaire conduite en 2025 a permis de soutenir l’élan économique à court terme tout en accompagnant les ajustements structurels à long terme.

D’après la même source, cette politique visait à stimuler la consommation, à consolider les filets de sécurité sociale et à maintenir un équilibre entre la prévention des risques et le soutien à l’économie.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite