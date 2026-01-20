Espagne : un train percute un mur effondré sur les voies en Catalogne, un mort et plusieurs blessés

Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées lorsqu’un train du réseau régional a percuté un mur de soutènement effondré sur la voie entre Gelida et Sant Sadurní d’Anoia dans la province de Barcelone, a indiqué la Protection civile du gouvernement régional catalan.

« Un mur de soutènement est tombé sur la voie, provoquant un accident avec un train transportant des passagers » dans la commune de Gelida, a annoncé la Protection civile sur son compte X.

Les services d’urgence ont précisé que le conducteur du train a perdu la vie et qu’une vingtaine de personnes ont été blessées, dont quatre grièvement.

L’accident est survenu dans un contexte de fortes précipitations affectant l’ensemble de la Catalogne, ce qui a conduit les autorités à activer le plan d’urgence Ferrocat.

Un second incident ferroviaire a par ailleurs été signalé mardi soir dans la région. Un train régional a déraillé entre Maçanet-Massanes et Tordera, également dans la province de Barcelone, après avoir heurté un rocher tombé sur la voie à la suite des intempéries.

Selon l’opérateur ferroviaire Adif, dix passagers se trouvaient à bord de ce train et aucun blessé n’a été recensé.

Ce nouvel accident intervient alors que l’Espagne reste sous le choc du drame survenu dimanche en Andalousie, dans le sud du pays, où la collision de deux trains à grande vitesse a fait au moins 42 morts et des dizaines de blessés.