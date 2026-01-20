Message de condoléances du Roi Mohammed VI aux Souverains d’Espagne suite à l’accident ferroviaire d’Adamuz

Dans ce message, le Roi dit avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la nouvelle de cet accident, exprimant aux Souverains d’Espagne des profonds sentiments de sympathie et de solidarité.

En cette douloureuse épreuve, le Souverain exprime en son nom et en celui du peuple marocain Ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion et de solidarité aux Rois d’Espagne et, à travers eux, aux familles endeuillées et au peuple espagnol ami, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et souhaitant prompt rétablissement aux blessés.