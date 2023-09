L’élan de solidarité et de mobilisation des Marocains du monde; Honneur et fierté

Le séisme d’Al Haouz le 8 septembre 2023 a révélé la véritable nature des Marocains, à travers des campagnes de solidarité sans précédent pétries d’une profonde dignité, ainsi qu’une véritable affection et une mobilisation réelle de tous les Marocaines et Marocains où qu’ils soient. Les élans de l’extraordinaire solidarité et de générosité, le dévouement des forces armées royales, de la protection civile et du corps médical ont forcé le respect du monde entier et nous a donné à voir des images rares de compassion sincère et d’humanité.

Il convient de saluer le rôle majeur des Marocains du monde, que ce soit dans l’organisation de caravanes de solidarité et d’aides, ou dans leur contribution directe en faveur des familles des victimes, ou encore leur forte participation au compte dédié à la catastrophe du séisme d’Al Haouz. Nous sommes habitués au grand sens de la solidarité des Marocains du monde, qui n’ont jamais manqué un rendez-vous avec leur patrie, le Maroc, en particulier dans les moments de crise. Le dernier en date fut la pandémie de Covid- 19. Ils ont également défendu l’unité nationale, l’intégrité territoriale et les institutions marocaines dans les grandes places publiques en Europe et en Amérique.

Cependant, le séisme d’Al Haouz a également été le témoin de la défense des Marocains du monde quant aux médias hostiles à l’image du Maroc et sa gestion du séisme. Combien d’entre nous n’ont-ils pas été impressionnés par l’intervention de ces Marocains du monde lorsque la situation n’exigeait ni double discours ni faux semblants, mais des réponses franches et directes. Ainsi, ces Marocains du monde ont choisi de s’exprimer explicitement sans langue de bois et sans détours sur les chaînes notamment françaises pour défense la vérité et les faits. Rien que les faits! Ils n’ont pas seulement relevé les erreurs des médias français, mais ils ont également révélé leur mauvaise intention dans la couverture du séisme, démontrant que les médias français cherchaient uniquement à trouver un « témoin du pays » sans égard à la réalité sur le terrain.

La question qui se pose est la suivante : les attaques des médias français contre les institutions marocaines sont-elles justifiées ? Leur couverture était-elle objective ? La réponse est clairement non. Ils ont tenté de détourner la notion de l’aide humanitaire, tout en tentant en vain de blâmer les institutions marocaines en prétendant qu’elles avaient refusé l’aide française au moment où les habitants des zones touchées en avaient besoin. Cependant, de nombreux observateurs ont conclu que la France avait tenté de pénétrer au Maroc par la fenêtre de l’aide humanitaire après la suspension des voies diplomatiques, et que les médias étaient un outil de pression pour faire passer des intentions malveillantes.

Laissons de côté toute cette agitation médiatique française et rappelons leur simplement l’une des publications les plus importantes du médecin français, Rony Brauman, intitulé « L’action humanitaire », parue en 1993. Il est à noter que Rony Brauman était ancien président de Médecins Sans Frontières de 1982 à 1994 et actuel président du Centre de réflexion. Dans cet ouvrage, ce médecin humanitaire parle des concepts de l’aide humanitaire et de l’action humanitaire, ainsi que du « devoir d’ingérence » qui a permis aux pays puissants de placer leur souveraineté au-dessus des frontières nationales, en mentionnant les concepts du « fantasme politique » et de l' »illusion juridique » comme prétexte à l’intervention des pays puissants par le biais de l’ingérence humanitaire,

Il a également évoqué l’échec de nombreuses opérations d’aide humanitaire dans de nombreux pays tels que la Bosnie, El Salvador, le Rwanda, l’Afghanistan et la Somalie, en raison de l’absence d’institutions et d’acteurs au sein de ces pays. Ainsi, nous rappelons à ces « médias et hommes politiques français » que le Royaume du Maroc s’est mobilisé dès le début du séisme d’Al Haouz avec toutes ses institutions, et qu’il était présent dès les premiers instants, sans aucune difficulté géographique, obscurité de la nuit ou élément de surprise ne le ralentisse. De plus, les réunions de travail spéciaux sur le séisme, présidés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que représentant suprême de l’État marocain, se sont réunis rapidement. Nous rappelons donc à cet « homme politique français » que toute demande d’aide étrangère ou autre doit être exclusivement fournie au représentant suprême du pays, et à lui seul. Car nous ne vivons pas dans un vide de pouvoir.

De plus, le Maroc ne fait pas partie des pays mentionnés dans le livre de Rony Brauman, précédemment cité, c’est-à-dire qu’il n’est pas en état de guerre où sa souveraineté serait bafouée. Les jours de la pandémie de Covid-19 nous rappellent que le Maroc a envoyé des masques médicaux en France, à un moment où le monde entier en manquait. Cela s’est fait sans arrière-pensée, sans agenda spécifique, sans gains politiques ou économiques, et sans violation de la souveraineté de la France.

Pour toutes ces raisons, la campagne médiatique française effrénée visant à ternir l’image des institutions marocaines et à les accuser de refuser une aide humanitaire nécessaire était vouée à l’échec. Le Maroc n’a pas refusé toute l’aide humanitaire, mais s’est temporairement contenté de l’aide du Qatar, des Émirats arabes unis, de l’Espagne et de la Grande-Bretagne. En attendant l’évaluation des besoins et l’évolution de la situation sur place.

Abdellah Boussouf*; Historien; Secrétaire général du CCME