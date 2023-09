Séisme au Maroc : un élan de solidarité qui atteste de l’unité du peuple marocain (Washington Institute)

L’élan de solidarité et de mobilisation sociale déclenché suite au séisme qui a secoué récemment la région d’Al Haouz atteste de l’unité du peuple marocain et renseigne sur les valeurs humanitaires du Royaume en temps de crise, souligne le think tank américain « Washington Institute ».

Cet élan de soutien continu a transformé les efforts de secours en une source de fierté nationale, relève le centre de réflexion basé à Washington dans une analyse publiée sur son site internet.

“La solidarité spontanée et à large échelle au Royaume a non seulement apporté une aide cruciale aux zones touchées, mais a également mis en évidence les valeurs humanitaires des Marocains en temps de crise”, selon les auteurs de l’article, les chercheurs Ahmad Sharawi et Mohsine El Ahmadi.

Ils rappellent que les Marocains de divers horizons se sont mobilisés pour soutenir les zones touchées par le séisme, en particulier celles situées dans les régions montagneuses, notant que des dizaines de milliers de Marocains ont aussi répondu aux appels au don de sang.

Cette réponse collective, qui a suscité l’admiration au niveau international, souligne la volonté du Maroc de faire face à ce sinistre avec ses propres ressources et le soutien de sa population, estiment ces experts.

Sur hautes instructions du Roi Mohammed VI, un fonds spécial a été mis en place pour la gestion des effets du tremblement de terre, rappelle le think tank américain pour lequel tous ces efforts témoignent de l’engagement du Maroc à répondre de manière efficiente aux risques naturels et à renforcer ses capacités de gestion de ce genre de situation d’urgence.