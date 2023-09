L’UNESCO solidaire du Maroc et se tient après le tremblement de terre d’Al Haouz

À la suite du tremblement de terre qui a frappé le Maroc, vendredi 8 septembre, l’UNESCO exprime sa solidarité à l’égard des victimes et de l’ensemble du peuple marocain. L’Organisation fait part de son soutien aux autorités et aux professionnels marocains mobilisés pour surmonter cette crise et se tient prête à les appuyer.