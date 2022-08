L’eau de pluie impropre à la consommation partout sur Terre (étude)

L’eau de pluie est impropre à la consommation partout sur Terre à cause de la présence de produits chimiques toxiques dépassant les seuils recommandés, selon une récente étude menée par des scientifiques de l’Université de Stockholm.

“Il n’y a nulle part sur Terre où l’eau de pluie serait propre à la consommation, d’après les données que nous avons utilisées”, a déclaré à la presse Ian Cousins, professeur à l’Université de Stockholm et principal auteur de cette étude, publiée dans la revue “Environmental Science and Technology”. “Même en Antarctique ou sur le plateau tibétain, les niveaux de produits chimiques toxiques présents dans l’eau de pluie sont au-dessus des recommandations proposées par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA)”, a-t-il soutenu. Les deux régions citées, normalement considérées comme intactes, ont des niveaux de PFAS (per et polyfluoroalkylées) “14 fois supérieurs” aux recommandations américaines pour l’eau potable, a expliqué l’universitaire.