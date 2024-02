Le Polisario et la farce irlandaise !

C’est tombé comme un couperet sec, net et sans bavures . Le communiqué de l’ambassade d’Irlande au Maroc déconstruit les tentatives de mystification du Front Polisario et de leurs parrains algériens . Le gouvernement et le parlement irlandais n’ont ni invité ni reçu le chef des séparatistes du Polisario Ibrahim Ghali, contrairement à un narratif politique construit par la propagande algérienne.

Brahim Ghali était en visite privée en Irlande, l’œuvre d’une petite association pro-Polisario comme il en existe dans certains pays à la solde de la stratégie d’influence algérienne . Et cette affirmation est écrite noir sur blanc dans le communiqué de L’ambassade d’Irlande à Rabat «La visite des représentants du Front Polisario en Irlande la semaine dernière était une visite privée».

Malgré ses tentatives et ceux de ses parrains, Brahim Ghali n’a rencontré aucun officiel irlandais. En fait , autour de ce déplacement monté de toutes pièces dans un cadre politique fictif, se trouve le profond désespoir dans lequel se trouve la cause séparatiste et ses promoteurs algériens, acculés à transformer un simple séjour touristique en voyage politique officiel.

À travers ce mensonge éhonté , Alger et son instrument séparatiste Brahim Ghali voulaient tenter de faire croire que des pays européens accordent encore une quelconque importance aux mercenaires du Polisario . Un intense travail de communication et de propagande a eu lieu pour exporter l’idée de la permanence d’un intérêt européen quelconque pour le Polisario. Or comme dit l’adage , la corde du mensonge est très courte. Ce pays, l’Irlande que le régime algérien a identifié comme un théâtre pour y réaliser sa propagande, a totalement refroidi cet activisme et éteint ses mensonges.

La clarification du gouvernement irlandais diffusée par son ambassade à Rabat est venue non seulement vider de toute sa substance cette tentative algérienne de mystification, mais elle est venue aussi rappeler le positionnement traditionnel de L’Irlande qui n’a jamais reconnu ou éprouvé la moindre sympathie pour cette aventure séparatiste pilotée et financée par le régime algérien. Le positionnement de L’Irlande a été rappelé avec une force qui a douché l’enthousiasme obsessionnel d’Alger : « La position de longue date de l’Irlande sur le Sahara Occidental est un soutien total au processus mené par les Nations Unies et aux efforts du Secrétaire Général pour parvenir à un règlement politique définitif et mutuellement acceptable sur cette question. »

En fait ce voyage a été d’un double tranchant dont le résultat final est le bienvenu pour le Maroc. Le premier est celui fantasmé par le régime algérien d’un soutien d’un pays comme l’Irlande à la cause séparatiste. Aucun responsable politique irlandais disposant de réels pouvoirs n’est tombé dans le piège de la propagande et de la falsification algéro-polisarienne. Le second était l’occasion pour les autorités irlandaises de clarifier les enjeux. D’abord en cassant cette imposture algérienne à Dublin . Ensuite en rappelant avec force la position de l’Irlande qui tend vers la consécration de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes.

Il s’agit en fin de compte d’une farce irlandaise dont l’effet boomerang s’est retourné contre ses promoteurs algériens. Que le régime politico-militaire d’Alger en soit réduit à exploiter une visite privée de Brahim Ghali comme un événement diplomatique majeure renseigne sur la raréfaction des ressources et des occasions pour faire la promotion internationale de cette cause séparatiste. Et quand en plus cette stratégie falsificatrice aboutit à l’effet inverse qui conforte les performances diplomatiques marocaines sur cette question, cette poudre aux yeux fabriquée par Alger se retourne avant tout contre ses promoteurs et dévoile l’inanité de leurs stratégies.