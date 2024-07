Le Marocain Reda Bennani réussit son entrée au tournoi junior de Wimbledon

Le Marocain Reda Bennani a remporté, lundi à Londres, une victoire impressionnante au premier tour du tournoi junior de Wimbledon 6-4 6-7(4) 7-6(6) contre Oliver Bonding, le favori local.

Le joueur de 17 ans a signé la première victoire d’un Marocain à Wimbledon depuis Mehdi Ziadi en 2004. Il devient ainsi le cinquième joueur marocain junior de l’histoire à s’imposer lors du prestigieux tournoi de Grand Chelem. De plus, l’affrontement entre Bennani et le Britannique était le tout premier match sur gazon du Marocain, qui compte deux précédentes participations en Grand Chelem, mais sur la terre battue de Roland Garros.

« C’est incroyable, c’est la meilleure sensation qui soit », s’est réjoui Bennani dans une déclaration d’après match au site de la Fédération internationale de tennis (ITF). « C’est ma première fois ici et ma première fois sur gazon. Je ne m’attendais à rien. Je voulais juste aller sur le court et profiter du public. Je ne pouvais pas être plus heureux », a ajouté le jeune prodige, qui n’a pas manqué de rendre hommage à ses idoles Younes El Aynaoui, Karim Alami et Hicham Arazi.

Reda Bennani occupe actuellement la 17e place du classement ITF World Tennis Tour chez les garçons. Il affrontera au deuxième tour l’Espagnol Rafael Jodar, qui a remporté la semaine dernière le J300 Roehampton, le traditionnel tournoi de préparation sur gazon pour les juniors avant Wimbledon.