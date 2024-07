Yémen: le mandat de la Mission de l’ONU en appui à l’accord sur Hodeida prolongé jusqu’au 14 juillet 2025

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, à l’unanimité lundi, une résolution prorogeant jusqu’au 14 juillet 2025 le mandat de la Mission des Nations Unies en appui à l’Accord sur Hodeida (MINUAAH).

Le mandat vise toujours de “faciliter l’application de l’Accord sur la ville de Hodeida et son port ainsi que ceux de Salif et de Ras Issa comme le prévoit l’accord de Stockholm”.

Conclu le 13 décembre 2018, entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis, l’accord de Stockholm a été entériné le 21 décembre 2018 par la résolution 2451 du Conseil de sécurité qui ratifie l’accord sur Hodeida. Celui-ci prévoit notamment un cessez-le-feu dans la province de Hodeida et un redéploiement mutuel des forces de la ville de Hodeida et des trois ports qui étaient sous contrôle houthis.

Le Royaume-Uni, qui a préparé le texte, a rappelé, lors de la réunion du Conseil de sécurité, le rôle de premier plan que joue la Mission dans la sécurité maritime et la démilitarisation, remerciant le Conseil d’avoir fait front uni.

Le cessez-le-feu à Hodeida reste d’une importance primordiale, a souligné la déléguée britannique en dénonçant les restrictions imposées par les houthistes qui “doivent cesser”.

Dans une résolution adoptée fin juin, l’instance exécutive de l’ONU a exhorté les rebelles houthis à cesser immédiatement toutes les attaques contre les navires marchands et commerciaux dans la mer Rouge.

Le Conseil a également demandé au Secrétaire général de l’organisation internationale des rapports mensuels sur la crise en mer Rouge jusqu’en janvier de l’année prochaine.