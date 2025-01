Le Maroc et Sao Tomé-et-Principe signent une nouvelle Feuille de Route de Coopération pour la période 2025-2027

Le Maroc et Sao Tomé-et-Principe ont signé, jeudi à Rabat, une nouvelle Feuille de Route de Coopération pour la période 2025-2027, à l’issue d’une réunion bilatérale entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la cheffe de la diplomatie santoméenne , Ilza Maria dos Santos Amado Vaz.

Cette Feuille de route, signée par les deux ministres, permettra d’élargir la coopération à de nouveaux secteurs, notamment l’éducation, la formation, la coopération technique multisectorielle et la promotion des échanges économiques et des investissements, souligne-t-on dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre.

Elle permettra également de multiplier les actions de promotion économique pour développer le partenariat entre les deux pays dans ces domaines de priorité.

Dans le même sillage, les deux ministres ont réaffirmé la volonté partagée de faire des relations de partenariat maroco-santoméen un modèle exceptionnel de coopération interafricaine, fondée sur les valeurs de solidarité, d’échange, de confiance et de partage.

Ils se sont, par ailleurs, félicités de la progression que connaissent les relations économiques bilatérales. A cet égard, M. Bourita a réitéré la disposition du Royaume du Maroc à accompagner Sao Tomé-et-Principe dans les secteurs socio-économiques qu’il priorise pour s’ériger en un pays émergent à l’horizon 2030.

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, M. Bourita et Mme Amado Vaz ont relevé, avec satisfaction, leur convergence de vues sur les différentes questions évoquées, saluant les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, en faveur de la paix et du développement du continent africain.

Les deux ministres ont par ailleurs salué la dynamique enclenchée dans le cadre du Processus des États Africains Atlantiques (PEAA) pour faire de l’espace africain atlantique une zone de co-émergence et de stabilité ainsi qu’un cadre géostratégique qui recèle d’importantes opportunités de synergie et de coopération entre les pays qui le composent, dans des domaines stratégiques tels que l’environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l’énergie, l’interconnexion logistique, la mutualisation des ressources et l’échange d’expériences.

M. Bourita et Mme Amado Vaz ont également reconnu le rôle stratégique du PEAA dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région Atlantique.

La ministre santoméenne a, dans ce sens, indiqué que le partenariat avec le Royaume du Maroc dans le cadre du PEAA apportera des bénéfices concrets à la population des deux pays frères.

Elle a également salué l’Initiative du Roi visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, et souligné l’importance stratégique de cette Initiative qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité agissante et de la coopération Sud-Sud gagnant-gagnant du Maroc avec les pays africains frères.

Les deux ministres se sont, en outre, félicités de l’état d’avancement de la concrétisation du Gazoduc Africain Atlantique, symbole de coopération Sud-Sud, et dont les phases opérationnelles sont actuellement en période de démarrage.