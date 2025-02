L’IA pourrait engendrer plusieurs transformations majeures dans différent domaines au Maroc (Narjis Rerhaye)

L’Intelligence artificielle (IA) pourrait engendrer plusieurs transformations majeures dans différents domaines au Maroc, a affirmé, lundi à Rabat, Mme Narjis Rerhaye, présidente du groupe de travail « Régulation et médias numériques » créé au sein du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA).

Dans une déclaration à la MAP en marge de sa participation au Forum marocain de la gouvernance de l’internet, Mme Rerhaye a indiqué que l’IA pourrait non seulement conduire à la disparition de certains métiers, mais aussi à l’amélioration de la technicité et de la qualité des productions.

Elle a, dans ce sens, mis l’accent sur l’impact que pourrait avoir l’IA sur la production audiovisuelle, numérique et publicitaire au Maroc.

A cet égard, Mme Rerhaye a rappelé l’étude « Intelligence Artificielle et production audiovisuelle et numérique au Maroc- Les effets d’un bouleversement technologique », menée par le groupe de travail « Régulation et médias numériques » et publiée en mars 2024, avec pour objectif de permettre à un plus large public d’en savoir plus sur l’impact de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les contenus audiovisuels et numériques et de mettre notamment en évidence les enjeux liés à l’évolution technologique dans ces domaines.

Elle a aussi expliqué que l’un des objectifs de cette recherche est de procéder à l’analyse des effets de l’IA sur les métiers de l’audiovisuel, de la publicité et du numérique.

Selon ladite étude, rappelle-t-on, près de 67% des professionnels des secteurs audiovisuel, publicitaire et numérique considèrent comme « faible » la préparation au déferlement de l’intelligence Artificielle des secteurs de l’audiovisuel et du numérique marocains, tandis que 33% des interrogés estiment que cette préparation est « inexistante ».

Il en ressort aussi que 64% des répondants affirment que leurs équipes et collaborateurs ne sont pas formés dans le cadre de l’utilisation des outils de l’intelligence artificielle.

L’étude, qui a passé en revue les usages de cet outil dans les productions audiovisuelles et numériques, a relevé aussi que l’impact de l’IA dans la création de contenus audiovisuels est identifié.

Première du genre au Maroc, cette enquête a été menée auprès des professionnels des secteurs audiovisuel, numérique et publicitaire (producteurs audiovisuels, réalisateurs, créateurs de contenus numériques, publicitaires) et des experts en IA, chercheurs et professeurs en audiovisuel et numérique.

Grâce à cette enquête, une base d’analyse de l’impact de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les contenus audiovisuels et numériques a été établie, permettant d’évaluer le degré de préparation à l’utilisation des outils de l’IA des professionnels de l’audiovisuel, du numérique et de la publicité et enfin d’apporter des pistes de réponses à la question des règles à adopter.