Le Maroc est constamment impliqué dans les initiatives sérieuses visant à servir les questions des droits de l’homme (Ouahbi)

Le Maroc a constamment été impliqué dans les initiatives sérieuses visant à servir les questions des droits de l’homme au double plan régional et international, a affirmé, lundi à Skhirat, le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 51ème session ordinaire de la commission arabe permanente des droits de l’Homme, tenue à l’initiative du Maroc et à l’invitation du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, M. Ouahbi a mis en avant la disposition du Royaume à échanger les bonnes pratiques et à partager son expérience effective dans le domaine des droits de l’Homme.

Dans ce sens, le ministre a souligné l’importance du partage des expériences nationales en matière de planification stratégique, exprimant l’engagement du Royaume en faveur d’une coopération effective pour le partage de l’expérience accumulée dans le cadre du Plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme et de sa mise en œuvre.

Les nombreux acquis accumulés par la commission arabe permanente des droits de l’Homme sont considérés comme un cadre de travail adressé à tous les États membres dans leurs politiques, législations et pratiques, y compris l’adoption d’une convention arabe sur les droits de l’Homme incarnée dans la Charte arabe des droits de l’Homme, a-t-il ajouté, rappelant que les procédures de ratification par le Royaume de cette charte suivent leur cours normal et “entrent dans leur phase finale”.

Évoquant l’adoption du plan arabe d’éducation dans le domaine des droits de l’Homme, proposé et préparé par le Maroc, M. Ouahbi a fait part de la disponibilité du Royaume à accueillir les activités marquant le lancement de plan.

Le ministre a, par ailleurs, salué le dynamisme soutenu de la Ligue des États arabes ainsi que ses mécanismes dédiés aux droits de l’Homme, au premier rang desquels figure la commission arabe permanente des droits de l’Homme, à travers son rôle pionnier dans l’accompagnement des États membres dans le processus de promotion et de protection des droits de l’Homme dans ses différentes dimensions et niveaux, avec un intérêt particulier pour toutes les questions relatives à la promotion de l’action arabe commune.

D’autre part, M. Ouahbi a relevé que “les violations des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens continuent de constituer notre principale préoccupation commune”, assurant que cette question figure en tête des priorités du Royaume et bénéficie de tout le soutien du Royaume qui oeuvre pour mettre fin à la violence et instaurer la paix et la sécurité. Il a mis en relief, à ce propos, la sollicitude constante de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité d’Al-Qods envers la population palestinienne et le rôle vital de Bayt Mal Al-Qods, dans le soutien des projets visant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des habitants de la Ville sainte.

Sur un autre volet, le ministre a salué “les progrès remarquables accomplis pour la promotion et la protection des droits des femmes, lesquels droits ont été renforcés après l’adoption de la Déclaration arabe pour l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles”, soulignant, en revanche, les nombreux défis à relever dans ce domaine.

Le ministre s’est en outre, félicité de la proposition d’organiser une conférence internationale de haut niveau sur la question de la promotion de la diversité culturelle, de la protection et de la préservation de l’institution de la famille et du mariage, exprimant l’attachement ferme du Royaume à l’adoption d’un accord arabe sur la protection des droits de la femme et l’intérêt supérieur de l’enfant. Et de conclure que l’enjeu repose certainement, sur la réforme et la réhabilitation du système régional arabe des droits de l’Homme pour accompagner le système international, en diversifiant les approches de dialogue et de communication entre eux, parallèlement à la nécessité d’élaborer et d’adopter des normes et repères arabes spécifiques et communs.

Tenue pour la première fois hors du siège du secrétariat général situé au Caire, cette session planchera sur plusieurs points à l’ordre du jour traitant notamment de questions liées à la promotion de la diversité culturelle, la protection et la préservation de l’institution de la famille et du mariage, l’impact du changement climatique sur les droits de l’Homme, ainsi que l’examen des moyens d’accompagner la mise en œuvre du plan arabe pour l’éducation dans le domaine des droits de l’Homme.

La 51ème session ordinaire de la commission permanente arabe des droits de l’Homme, mise en place en 1968, coïncide également avec le 15ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte arabe des droits de l’Homme, ainsi que le 75ème anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.