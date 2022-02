Le groupe LUG, leader polonais de l’éclairage professionnel, ouvre une succursale à Laâyoune

“L’ouverture de cette succursale à Laâyoune reflète notre ferme conviction que le Maroc figure parmi les priorités stratégiques de notre groupe”, a souligné le président de ce géant polonais de l’éclairage, Ryszard Wtorkowski, lors de la cérémonie d’ouverture de sa filiale dans la capitale du Sahara marocain.

Il a relevé que le choix du groupe de s’installer au Maroc s’explique notamment par “la situation politique et économique stable du Royaume, la haute qualité de ses infrastructures, dont les aéroports, les ports et autoroutes, ainsi que par ses lois stimulant l’investissement et le nombre important de projets dans lesquels nos produits pourraient potentiellement être utilisés”.

“Notre succursale marocaine dans la ville de Laâyoune va bientôt se développer vers le marché africain. L’objectif sera la mise en place d’activités commerciales dans le domaine des solutions d’éclairage professionnel à LED dans le Royaume et dans les pays africains”, a ajouté le patron du groupe polonais.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abderrahim Atmoun, a indiqué que cette ouverture atteste de la grande attractivité dont jouissent les provinces du Sud du Royaume en matière d’investissements industriels directs internationaux dans des secteurs générateurs de valeur ajoutée et d’opportunités.

“La décision de LUG d’investir dans nos provinces du sud, plus précisément à Laâyoune, confirme la confiance du groupe polonais dans les capacités et la résilience de l’économie marocaine, qui est caractérisée par sa grande ouverture stratégique sur les différents marchés africains”, a souligné M. Atmoun.

Le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Mohamed Jiffer, a de son côté noté que la région de Laâyoune-Sakia El Hamra est devenue ces dernières années une destination de choix pour les investissements étrangers, grâce au modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI en 2015.

Dans sa lettre signée le 21 janvier, le Conseil d’administration de LUG confirme son intention d’investir dans le domaine de la production d’équipements électriques au Maroc dans le cadre d’une joint-venture avec un partenaire local.

Le choix porté par le groupe polonais de s’implanter au Maroc intervient à la suite de la visite dans le Royaume en septembre 2021, d’une mission économique polonaise qui a fait part de son intérêt quant aux opportunités d’investissement qu’offre le pays.

Organisée par l’ambassade du Maroc à Varsovie, la mission s’était rendue à Casablanca, Laâyoune et Dakhla, deux villes des provinces du Sud qui connaissent un essor économique important et offrent des atouts exceptionnels pour l’investissement étranger.

Avec plus de 30 ans d’expérience et d’expertise dans son domaine, le groupe LUG, qui emploie plus de 600 personnes en Pologne, opère dans plusieurs grandes villes du monde telles que Dubaï, Paris et Londres.

Ce leader européen de solutions d’éclairage professionnel est également présent dans les pays d’Amérique du Sud, notamment en Argentine et au Brésil.