Le Congrès américain certifie officiellement la victoire du président-élu Donald Trump

Exigence de la loi fédérale, cette réunion du Sénat et de la chambre des Représentants vise à compter et ratifier les 538 votes électoraux certifiés par les 50 États et le District de Columbia.

Dernière étape avant l’investiture de Trump le 20 janvier. Cette réunion s’est tenue comme le prévoit la loi sous la présidence de la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, candidate malheureuse à l’élection présidentielle de novembre en sa qualité de président du Sénat.

Devenue une simple formalité depuis l’adoption en 2022 d’une loi qui réduit la rôle du président du Sénat au seul acte de compter en public les voix obtenues par chaque candidat, la réunion s’est déroulée en douceur et sans objections.

Seul bémol à ce vieil acte constitutionnel, une tempête de neige qui a couvert la capitale fédérale d’un manteau de neige épais de près de 30 centimètres.

Ces conditions météorologiques rugueuses qui s’abattent sur plusieurs Etats du centre et de l’est des Etats-Unis, ont provoqué l’annulation de centaines de vols, et contraint les autorités à ordonner la fermeture des écoles et des administrations fédérales. Elles devraient continuer jusqu’à mardi matin.