Le 11ème Congrès national du PPS, l’occasion de rassembler les forces de gauche (Benabdallah)

Intervenant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats du 9è Comité central du parti, notamment en relation avec les préparatifs du 11ème Congrès national, M. Benabdellah a souligné que ce congrès ne sera pas seulement une étape organisationnelle interne mais un événement important en vue de proposer une alternative démocratique et progressiste.

A cet égard, il a relevé, qu’en plus d’aborder les questions internes pour renforcer l’organisation du parti et se doter d’une direction capable de faire face aux défis, le PPS cherche à créer une véritable dynamique afin de donner un nouveau souffle à la scène politique en jouant un rôle central dans le rassemblement de toutes les forces vives du pays.

Et d’ajouter que le parti ne peut à lui seul proposer une alternative démocratique et progressiste, notant que cette alternative ne sera possible qu’une fois les diverses forces sociales et politiques telles que les partis et les syndicats se joignent au parti, contribuant ainsi à l’émergence d’un mouvement social et citoyen capable d’apporter des réponses à cette étape complexe.

Selon M. Benabdallah, le parti tentera de consolider ses relations avec les composantes des partis de l’opposition parlementaire, en surmontant les divergences avec certaines d’entre elles en plus de prendre des mesures pour unir la gauche, en tentant de trouver un terrain d’entente afin de démarrer le processus d’édification sur des bases solides.

Dans ce contexte, il a appelé le gouvernement à se pencher sur la question du pouvoir d’achat, en présentant notamment des solutions, alternatives et réponses à la crise de la hausse des prix, notant que la feuille politique du Congrès, qui se tiendra mi-novembre prochain, apportera une analyse approfondie de cette crise et son impact sur les conditions de vie des citoyens avec précision et objectivité.

Réuni samedi dernier au siège national du parti à Rabat, le comité central du PPS avait adopté à l’unanimité le rapport du bureau politique présenté par M. Benabdallah sous le thème “pour le succès du onzième congrès national afin de concrétiser l’alternative démocratique progressiste”.

De même, les participants ont également entériné les listes des cinq commissions préparatoires du congrès (commission préparatoire nationale du congrès, commission du document politique, commission des statuts, commission des candidatures, commission de la communication et commission de la logistique et des finances).