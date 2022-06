Le “Light Tour” Act II de l’ONMT fait sensation à Madrid

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) met en avant la nouvelle campagne de communication « Maroc, Terre de lumière» auprès des prescripteurs espagnols et signe des partenariats ambitieux avec des acteurs importants de la distribution du voyage en Espagne.

Après une première étape concluante à Lisbonne, l’ONMT accompagné de membres de la CNT et de représentants des régions, poursuit sa tournée “Light Tour”, en faisant escale à Madrid, en Espagne. L’objectif étant de présenter les contours de la nouvelle campagne de communication internationale « Maroc, Terre de lumière » aux professionnels du tourisme, prescripteurs et médias d’un marché très stratégique pour la destination Maroc.

Cette rencontre a été rehaussé par la présence de Son Excellence Mme Karima Benyaich, Ambassadrice du Royaume du Maroc en Espagne qui a fait une allocution à l’ouverture de cet évènement .

Pour le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, « Cette visite représente une nouvelle étape d’une collaboration très fructueuse avec nos partenaires espagnols. Nous partageons une vision commune sur le long terme qui est d’augmenter fortement le nombre de visiteurs espagnols au Maroc, et nous mettons tout en œuvre, avec les professionnels marocains du tourisme, pour atteindre cet objectif. »

Il a profité de ce déplacement pour rencontrer les dirigeants de trois acteurs importants de la distribution du voyage en Espagne : Luxotour, El Corte Inglés et Avoris. Des partenariats ont été signés avec le top management de ces trois groupes en vue de développer leurs activités au Maroc sur la période 2022-2025. Ils bénéficieront ainsi du soutien de l’ONMT, notamment à travers des actions de co-marketing pour la promotion de la destination Maroc.

Les trois groupes ont par ailleurs annoncé des objectifs ambitieux pour la Destination Maroc à l’horizon 2025 : Ainsi, Luxotour ambitionne d’atteindre les 100.000 touristes espagnols par an qui viennent au Maroc, Avoris vise à atteindre les 35.000 touristes par an, et El Corte Inglés s’est engagé à dépasser les 70.000

Les équipes de l’ONMT sont accompagnées dans ce « Llight Tour » de Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du tourisme, de Lahcen Zelmat, Président de la Fédération Nationale de l’Industrie hôtelière et Mohammed Semlali, Président de la fédération Nationale des agences de voyage ainsi que de responsables de régions, notament Siham Rida, Présidente du CPT de Ouarzazate, Redwane Khanne, Président du CPT d’Essaouira et Omar Alaoui Belghiti, Vice-Président du CRT de Dakhla.

La Team Maroc mettra ensuite le cap sur Sao Paulo au Brésil pour la dernière étape de ce Light Tour. L’ONMT et ses partenaires continuent ainsi à tout mettre en œuvre pour renforcer l’attractivité de la destination Maroc.