L’Arabie Saoudite lance un projet de création d’une ville d’élevage d’une valeur de 2,4 milliards de dollars

Annoncé récemment en marge du Forum d’investissement de Hafar Al-Batin, ce projet, l’un des plus grands en son genre dans la région du Moyen-Orient, sera développé durant les 6 prochains mois, avant d’être totalement finalisé dans 36 à 48 mois, rapporte la presse saoudienne, citant Abdullah Al Ghamdi, président du Conseil d’administration de l’Association d’élevage et de commercialisation de Hafar Al-Batin.

Etalé sur une superficie de 11 millions de mètres carrés, ce projet comprend des installations sophistiquées dédiées à l’élevage du bétail, outre un hôpital vétérinaire et des usines de transformation pour la production de viande rouge utilisant les dernières technologies, a relevé M. Al Ghamdi.

Il devra couvrir 13% de la sécurité alimentaire saoudienne et 30% des besoins du pays en viande rouge, tout en assurant un total de 13.000 postes d’emploi au profit des habitants du gouvernorat de Hafar Al-Batin.

Soutenant les énergies renouvelables, ce projet nécessitera près de 15 milliards de kilowattheures d’électricité verte par an et générera 140.000 litres de lait par jour et 100 tonnes de fourrage par heure. Il comprend également un abattoir automatisé d’une superficie de 170.000 mètres carrés, outre une capacité de production d’un demi-million de m² de peaux.

L’Arabie Saoudite accorde un intérêt particulier au secteur de l’élevage dans le cadre de ses orientations visant à réaliser la sécurité alimentaire. Au début de l’an dernier, le pays a lancé la « Stratégie nationale de biotechnologie », qui intègre parmi ses objectifs la réalisation de la sécurité alimentaire et hydrique, conformément aux objectifs de la Vision 2030.