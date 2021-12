L’ancien président tunisien Moncef Marzouki condamné à quatre ans de prison

L’ancien président tunisien Moncef Marzouki a été condamné ce mercredi par contumace, à quatre ans de prison avec exécution immédiate pour “atteinte à la sécurité extérieure de l’Etat”.

Selon un communiqué du bureau d’information du Tribunal de première instance de Tunis, Moncef Marzouki est condamné pour “atteinte à la sûreté de l’Etat extérieure”.

La Cour d’appel de Tunis avait ouvert, le 15 octobre dernier, une enquête sur des déclarations de l’ancien président Moncef Marzouki.

Lors d’une manifestation début octobre à Paris, M. Marzouki avait appelé le gouvernement français à “rejeter tout soutien” à l’actuel chef de l’Etat Kais Saied “qui a comploté contre la révolution et aboli la Constitution”.

Il s’était aussi félicité du report du sommet de la Francophonie qui était prévu en novembre en Tunisie, y voyant un désaveu pour M. Saied après son coup de force.

Après des mois de blocage politique et en pleine crise économique et sanitaire, M. Saied a invoqué le 25 juillet un “péril imminent” pour limoger le Premier ministre, suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire.