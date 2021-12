Qatar en 2021: reprise des relations avec les États du Golfe et l’Égypte

La reprise des relations entre le Qatar et certains pays du Golfe, en plus de l’Égypte, a été l’un des événements les plus saillants ayant caractérisé l’année 2021, après la publication de la déclaration finale du 41è sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à Al-Ula, au Royaume d’Arabie Saoudite, qui scellait la réconciliation des pays du Conseil et l’ouverture des frontières avec le Qatar.

La déclaration finale du sommet du CCG, largement soutenue par la Communauté internationale, a salué les efforts de médiation koweïtiens et américains et qualifié de grande réussite les résultats du sommet du Golfe dans la mesure où ils consolident l’élan de solidarité entre les pays du Golfe et renforcent l’action des pays arabes pour la défense de leurs causes.

Le sommet d’Al-Ula a été suivi de nombreuses initiatives, qui traduisaient la ferme volonté de normaliser les relations et de tourner la page des différends entre le Qatar, les États du Golfe et l’Égypte.

Parmi les événements ayant marqué l’année 2021 au Qatar, il y a lieu également de citer l’accueil par ce pays du dialogue entre les talibans et le gouvernement afghan. Doha a joué un rôle clé dans ce dossier et de nombreux observateurs ont estimé que le Qatar disposait des outils diplomatiques pour amener les deux parties à la table de négociations.

En fait, après l’effondrement, le 15 août, des forces afghanes et la prise de contrôle de la capitale Kaboul, du palais présidentiel et du reste de l’Afghanistan par le mouvement taliban, le gouvernement afghan n’était plus présent sur la scène politique, ce qui a nécessité la médiation qatarie pour rapprocher l’Occident des talibans et dissiper les craintes.

A ce titre, le Qatar a souligné sa position et son soutien indéfectible au peuple afghan, à son droit de vivre dans la dignité et de réaliser ses aspirations à la stabilité, au développement et à la prospérité. En retour, les talibans ont dépêché une délégation à Doha pour rassurer la communauté internationale, obtenir sa confiance et mener des négociations pour former un gouvernement.

D’autre part, et suite à la prise du pouvoir par les talibans, le Qatar a joué un rôle important dans l’évacuation, à partir de l’aéroport de Kaboul, de dizaines de milliers d’Afghans et d’étrangers originaires des États-Unis, du Canada, de la France, de la Grande-Bretagne et de nombreux autres pays, en plus des représentants d’organisations internationales.

Le Qatar a également participé à la réhabilitation de l’aéroport, à la distribution d’aides en nature, alimentaires et médicales, à l’accueil d’un grand nombre de réfugiés sur ses terres avant de les transporter vers leurs destinations.

Tout au long de l’année, Doha a été la destination de nombreux chefs d’État et de gouvernement et ce, dans le cadre du renforcement de ses relations avec de nombreux pays des cinq continents dans divers domaines.

Par ailleurs, le Qatar a accompli au cours de l’année qui s’achève une réalisation importante liée à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le travail, qui vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs au Qatar. Cette loi, bien accueillie par les travailleurs et par un certain nombre d’organisations internationales, accorde plus de droits aux travailleurs en leur assurant notamment un salaire minimum non discriminatoire.

Un autre fait ayant marqué cette année la scène politique qatarie est l’organisation avec succès, le 2 octobre 2021, des élections législatives, les premières du genre dans l’histoire du pays. Un total de 234 candidats, dont 26 femmes, étaient en lice pour former les deux tiers de Majliss Achoura.

En ce qui concerne les conférences et sommets internationaux, Doha a accueilli, en mars, le 8ème salon international de l’agriculture de Doha, organisé par le ministère qatari des Municipalités et de l’Environnement, avec la participation de 35 pays, dont le Maroc. En juin dernier, Doha a accueilli la première édition du Forum économique du Qatar, organisé en partenariat avec Bloomberg et qui a connu la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de plus de 2.000 personnalités de par le monde.

La société “Next Fairs” de gestion d’expositions et de conférences au Qatar a également organisé, en novembre, la première édition du “Qatar International Exhibition for Travel & Tourism – QTM 2021”, avec la participation d’un nombre important d’entreprises nationales et internationales, spécialisées dans le secteur.

De même, dans le cadre du programme de célébration de Doha comme “Capitale de la culture dans le monde islamique au titre de l’année 2021”, le Qatar a organisé, sous le thème “Notre culture est une lumière”, plus de 70 activités reflétant l’originalité et la richesse culturelle du pays.

Ces programmes et activités, organisés tout au long de l’année, ont constitué une plateforme à même de catalyser la créativité dans divers domaines intellectuels, artistiques et culturels, de mettre en avant la richesse culturelle du Qatar et son patrimoine civilisationnel, en plus de promouvoir l’innovation et la créativité en tant que valeurs enrichissant la civilisation islamique.