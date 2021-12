Accord tripartite Maroc-USA-Israël : des membres du Congrès US saluent une “étape historique”

Ainsi, la sénatrice démocrate Jacky Rosen a salué, dans une déclaration à cette occasion, un “pas historique” qui a permis la reprise des relations entre le Maroc et Israël.

Elle a, dans ce cadre, mis en avant l’engagement des deux pays à continuer de capitaliser sur ce “moment marquant” qui a non seulement rapproché les deux nations, mais a également favorisé la poursuite de la stabilité, de la paix et de la prospérité dans la région.

Dans un tweet, le Représentant républicain de l’Utah, Burgess Owens a, lui aussi, qualifié l’Accord tripartite d’“exploit marquant” pour la paix régionale, tout en se disant “impatient” de continuer dans “cette tradition de paix”.

Dans la même veine, le Représentant républicain de Floride, Mario Diaz-Balart a mis en exergue, sur son compte Twitter, un accord “historique” entre les Etats Unis et “nos alliés stratégiques clés”, le Maroc et Israël.

“Aujourd’hui, le Maroc, les États-Unis et Israël marquent le premier anniversaire de l’Accord de coopération tripartite. Félicitations pour cette étape importante pour la paix dans notre monde”, a lancé, de son côté, le Représentant républicain du Nebraska Don Bacon, toujours sur Twitter.

Même son de cloche chez Lisa McClain, Représentante républicaine du Michigan qui a félicité “nos alliés, Israël et le Maroc” pour une étape “importante” vers la paix au Moyen-Orient.

Pour sa part, la Représentante démocrate de New York, Grace Meng, a félicité le Maroc et Israël pour la reprise de leurs relations.

“Les partenariats qui ont été construits au cours d’une seule année témoignent de l’engagement d’Israël et du Maroc en faveur de la paix et de la prospérité dans la région”, a-t-elle souligné, ajoutant que les Accords d’Abraham “démontrent ce qui est possible lorsqu’il y a la paix”.

Par ailleurs, Bryan Barnett, maire de la ville de Rochester Hills (Etat du Michigan), a, lui aussi, félicité le Maroc, les Etats Unis et Israël pour avoir franchi “cette importante étape” qui est l’accord tripartite.

Le Maroc, les Etats-Unis et Israël ont commémoré mercredi lors d’une cérémonie virtuelle le premier anniversaire de l’accord signé il y a un an.

Cette visioconférence a connu la participation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, du ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, du Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et du Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene.