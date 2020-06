L’aide médicale marocaine réceptionnée à Dakar par le ministre sénégalais de la Santé

L’aide médicale marocaine destinée au Sénégal, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur hautes instructions du roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée dimanche après-midi à l’aéroport international Blaise-Diagne de Dakar.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, à leur arrivée à l’aéroport de Dakar, par le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr en présence du Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Diégane Sarr et de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barrada, ainsi que de dignitaires religieux et représentants de la section Sénégal de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains.

Il s’agit notamment d’un important lot de masques de protections, de visières, de charlottes, de blouses, outre du gel hydroalcoolique, ainsi que des lots de chloroquine et de d’Azithromycine.

Dans une déclaration, le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale a souligné l’importance de ce don royal, notant que “ette initiative est l’expression “d’une grande solidarité et d’une fraternité, mais surtout l’expression de l’amitié qui existe entre nos deux peuples”.

Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a, pour sa part, assuré que cette initiative royale “montre le niveau exemplaire de la coopération entre nos deux pays”.

“Au nom du chef de l’Etat, Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, j’adresse mes vifs remerciements à SM le roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocain tout entier”, a-t-il dit.

Pour l’ambassadeur du Maroc à Dakar, “Il ne fait pas de doute que le leadership de SM le roi Mohammed VI et celui de SE le Président Macky Sall, convergeront comme à l’accoutumée, dans un élan concerté, pour poursuivre leurs plaidoyers et engagements en faveur de notre continent africain, et contribuer ainsi à relever ensemble les défis nouvellement survenus et à conduire la réflexion sur une gouvernance adaptée à la période post-Covid dans la perspective d’une plus grande assurance à nos populations respectives et la prise en charge de leurs attentes et espoirs”, a-t-il dit.

Cette aide en faveur du Sénégal s’inscrit dans le cadre d’une importante initiative Royale dont bénéficieront 15 pays africains, appartenant à toutes les sous-régions du continent.

Outre le Sénégal, l’aide qui vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19, est destinée au Burkina Faso, au Cameroun, aux Comores, au Congo, à l’Eswatini, à la Guinée, à la Guinée-Bissau, au Malawi, à la Mauritanie, au Niger, à la République Démocratique du Congo, à la Tanzanie, au Tchad et à la Zambie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie, note le communiqué.

Il convient de souligner que l’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains frères, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.