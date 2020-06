Macron promet “de nouvelles décisions fortes pour l’égalité des chances”

Emmanuel Macron a promis dimanche “de nouvelles décisions fortes pour l’égalité des chances”, en assurant lors d’une allocution que “nous serons intraitables face au racisme, à l’antisémitisme et aux discriminations”.

“Notre combat doit se poursuivre et s’intensifier pour permettre d’obtenir les diplômes et les emplois qui correspondent aux mérites et talents de chacun, et lutter contre le fait que le nom, l’adresse, la couleur de peau réduisent encore trop souvent dans notre pays les chances que chacun doit avoir”, a-t-il ajouté, au lendemain de manifestations contre les violences policières et le racisme à travers la France.