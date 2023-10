La Russie s’attend à une hausse des revenus pétro-gaziers en 2024

Les recettes russes provenant des ventes de pétrole et de gaz devraient passer de 91 milliards de dollars en 2023 à 118,2 milliards de dollars l’année prochaine, en hausse de 30%, a indiqué le département dans ses « Principales orientations des politiques budgétaires, fiscales et douanières pour 2024 et pour la période de planification 2025 et 2026 ».

Les revenus pétro-gaziers devraient également représenter 6,4% du Produit intérieur brut (PIB) russe, contre 5,3% cette année, a précisé la même source, qui s’attend à des revenus de 121,3 milliards de dollars en 2025 et de 117,1 milliards en 2026.

Par ailleurs, la part des revenus pétroliers et gaziers dans le PIB baissera à 5,6% en 2026 en raison de la stabilisation des prix et de l’augmentation de la part de la production de pétrole dans les champs bénéficiant d’un régime fiscal préférentiel, a poursuivi le ministère, dont les prévisions interviennent alors que le secteur pétrolier russe est sous le coup de sanctions.

L’UE, les pays du G7 et l’Australie ont plafonné à 60 dollars le prix pour le baril de brut russe transporté par voie maritime, interdisant aux entreprises de fournir une assurance et d’autres services aux expéditions de brut russe, à moins que la cargaison ne soit achetée au ou en dessous du prix fixé.

Entré en vigueur le 5 décembre dernier, le mécanisme vise à restreindre les revenus de la Russie tout en s’assurant qu’elle continue à alimenter le marché mondial.

En réponse à ce mécanisme, la Russie a introduit, fin décembre, une mesure interdisant la vente de son brut aux pays qui utilisent le plafonnement du prix du pétrole russe, et ce à partir de début février 2023.

Moscou avait également annoncé la baisse de ses exportations de brut de 500.000 barils par jour (bpj) en août, une mesure qui s’ajoute à une réduction volontaire de la production de pétrole jusqu’à fin 2024.

Au cours du premier semestre 2023, les recettes de l’industrie pétrolière et gazière affectées au budget russe ont diminué de 46,9%, selon des statistiques officielles dévoilés en juillet.

Au cours de la période indiquée, les recettes pétrolière et gazières avaient atteint 3.382 milliards de roubles contre 6.376 milliards de roubles un an plus tôt.