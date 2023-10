Maroc/Tourisme : les recettes en devises à un record de 71,4 MMDH à fin août 2023 (ministère)

Cette performance remarquable est le résultat de l’augmentation du nombre de touristes à 10,2 millions de personnes à fin août dernier, soit une croissance de 49% par rapport à 2022, indique le ministère dans un communiqué. « Ces résultats reflètent l’attrait considérable de notre destination touristique et la pertinence de nos actions dans le domaine aérien, ainsi qu’avec les tour-opérateurs sur les principaux marchés émetteurs », a dit la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

« Malgré les défis post-séisme, nous restons optimistes quant aux perspectives de fin d’année. Nous collaborons étroitement avec les professionnels du secteur pour maintenir les activités et relancer rapidement la croissance du secteur », a-t-elle ajouté.