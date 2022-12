La légende du football mondial, Pelé, est mort

La légende du football brésilien et mondial, Edson Arantes do Nascimento, dit “Pelé”, triple champion du monde avec l’équipe nationale du Brésil, est mort jeudi à 82 ans, à Sao Paulo, où il était hospitalisé pendant un mois pour traiter un cancer du côlon.

Le décès du “roi”, élu footballeur du siècle dernier par la FIFA, a été confirmé par sa famille. “Nous t’aimons à l’infini, repose en paix” a écrit sur son Instagram l’une de ses filles, Kely Nascimento, qui était à son chevet à l’hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo.

L’athlète, icone absolue du football mondial avec Maradona, décédé lui aussi en novembre 2020, était hospitalisé depuis le 29 novembre. L’hospitalisation a eu lieu en raison d’une infection respiratoire après avoir contracté le Covid-19 et pour la réévaluation du traitement du cancer du côlon.

Dans sa dernière publication sur Instagram, le 18 courant, Pelé avait félicité le Maroc pour sa performance “incroyable” en coupe du monde, estimant que les Lions de l’Atlas ont “fait briller” toute l’Afrique au Qatar. O rei” (le roi) a également félicité l’Argentine pour le titre mondial remporté contre la France.

Pelé est aussi connu pour son grande admiration pour l’attaquant marocain Larbi Ben Mbarek (1917-1992). Le 21 décembre, le personnel médical de l’hôpital a publié un bulletin médical disant que Pelé avait une “progression de la maladie oncologique” et qu’il avait besoin de plus de soins liés à un dysfonctionnement rénal et cardiaque. Par conséquent, l’ancien joueur n’a pas été autorisé à passer Noël à la maison, comme le voulait la famille.

Kely et Edinho Nascimento, les enfants de Pelé, ont publié ces derniers jours des photos avec leur père dans la chambre où il était hospitalisé. D’autres enfants et petits-enfants étaient également là pour Noël.

Malgré la situation compliquée, Pelé a passé quelques jours stables et avec une légère amélioration. Ce jeudi, cependant, la santé du roi s’est encore détériorée et a rendu l’âme.

En raison de son âge avancé et de son traitement, les apparitions publiques du roi du football sont devenues de moins en moins fréquentes ces dernières années. Sur les réseaux sociaux, il s’est dit optimiste quant à la reprise.

Pelé a reçu plusieurs hommages lors de la Coupe du monde 2022, disputée alors qu’il était hospitalisé dans la capitale de São Paulo. Des joueurs comme Neymar, Richarlison et Mbappé souhaitaient rétablissement au génie du football, dont la carrière a marqué des aspects de la vie des Brésiliens bien au-delà du ballon rond, comme la question de discrimination raciale.

Le joueur a fait ses débuts en équipe nationale en 1957, lors d’un match de Copa Rocca contre l’Argentine, lorsqu’il a également marqué son premier but avec le maillot jaune et vert. Avec l’équipe du Brésil, à seulement 17 ans, il remporte la Coupe du monde en Suède en 1958.

Quatre ans plus tard, il se blessera au deuxième tour de la Coupe du monde au Chili, également remporté par le Brésil. Lors de la Coupe du monde 1966, en Angleterre, il a mené la mythique équipe brésilienne au deuxième titre et puis un troisième en 1970, au Mexique.

Avec son club de Santos, Pelé possède un palmarès impressionnant : il a remporté dix fois le Campeonato Paulista, un tournoi régional dans lequel il a été le meilleur buteur pendant neuf saisons consécutives. Il fut aussi deux fois champion des Libertadores et des Clubs, en 1962 et 1963. C’est aussi avec le maillot de Santos qu’il marqua son millième but, contre Vasco, au Maracanã, le 19 novembre 1969.

Selon les chiffres de Santos, Pelé a marqué 1.091 buts pour le club en 1 116 matchs.

Portant le maillot de la Selecao, Pelé a disputé 113 matchs et marqué 95 buts, selon les chiffres de la Fédération brésilienne. Dans les comptes de la Fifa, qui ne considère que les matchs entre équipes nationales, il est crédité de 77 buts en 91 matches.

Dans toute sa carrière, Pelé a marqué 1 282 buts en 1.364 matchs dans le décompte de Santos. Sur les réseaux sociaux, le King a affirmé en avoir fait un de plus, 1.283.