La gauche française au secours du régime politico-militaire d’Alger et de ses influenceurs

Alors que l’Algérie est accusée de surenchère et de surfer sur les tensions avec la France via ses influenceurs qui propagent un discours de haine et appellent au meurtre des opposants algériens sur le territoire français, la gauche française n’hésite pas à voler au secours du régime politico-militaire d’Alger.

Le cas du député de la Seine-Saint-Denis Aubervilliers Pantin de La France insoumise, Bastien Lachaud, est un exemple parmi d’autres, tels Olivier Faure, Premier secrétaire du parti socialiste, ou Eric Coquerel (Nouveau Front Populaire).

Dans une intervention devant l’Assemblée nationale, le député Lachaud accuse la France d’avoir provoqué Alger en reconnaissant la marocanité du Sahara et de vouloir raviver la guerre avec l’Algérie , faisant fi de l’activisme d’influenceurs algériens et franco-algériens qui appellent à assassiner les opposants algériens présents sur le sol français et du rôle controversé de la mosquée de Paris et de son recteur, un fidèle et allié du régime algérien.

« Ce député LFI considère que reconnaître la souveraineté marocaine dans le Sahara occidental fut une provocation… « contre Alger » ! On n’avait pas vu d’élus français aussi ouvertement soumis aux intérêts étrangers depuis Marchais et Brejnev », tweete @TomCrisford.

Ce à quoi le chef de la diplomatie française , Jean-Noël Barrot, a répondu en rappelant l’hostilité dont fait preuve Alger à l’égard de la France et son renvoi d’un influencer, détenteur d’un passeport biométrique algérien, que Paris a expulsé pour appels au meurtre, incitation à la haine et apologie du terrorisme.

« Une violation des textes qui régissent notre relation et un précédent grave. A cela s’ajoute la détention de notre compatriote Boualemn Sansal pour des raisons que la France considère comme infondées », a-t-il précisé.