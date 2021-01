La célèbre chanteuse Dounia Batma écope d’un an de prison ferme dans l’affaire “Hamza mon bb”

La cour d’appel de Marrakech a condamné la célèbre chanteuse marocaine Dounia Batam, mercredi 27 janvier, à un an de prison ferme et 10.000 dirhams d’amende dans l’affaire du compte à scandales, connu sous le nom “Hamza mon bb”.

Le 29 juillet 2020, le tribunal de première instance de Marrakech avait condamné la chanteuse à 8 mois de prison ferme et une amende de 10.000 dirhams.

La Cour a également confirmé les peines prononcées en première instance à l’encontre d’Ibtissam Batma, un an d’emprisonnement ferme et une amende de 10.000 dirhams en plus de 20.000 dirhams à verser à deux plaignantes: la chanteuse Saida Charaf et la créatrice de mode Siham Badda, connue sous le pseudonyme « Sultana ».

Sophia Chakiri, poursuivie également en état de détention, est condamnée à 10 mois de prison ferme et une amende 10.000 dirhams. La cour a en revanche décidé de réduire la peine de la créatrice de mode Aicha Ayach à six mois de prison au lieu d’un an et demi.

Lors de la première partie du procès, la Cour d’appel de Marrakech avait confirmé, le 4 janvier, le verdict rendu par le tribunal de première instance à l’encontre de trois accusés. La youtubeuse Soukaïna Jannah, alias « Glamour », le dénommé Simo Daher et le propriétaire d’une agence de location de voitures, Adnane Saken, resteront en prison pour purger une peine de deux de prison ferme chacun, outre une amende de 10.000 Dirhams.

Les trois inculpés avaient été déclarés coupables pour « participation à l’accès frauduleux au système informatique de données », « participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système, sa perturbation et changement de son mode de traitement », « diffusion d’image et de déclarations d’autrui sans son consentement », et « diffusion de faits mensongers dans le seul but de nuire à la vie privée des individus et de les diffamer ».