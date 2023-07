La Belgique fête les 10 ans de règne du roi Philippe

Le coup d’envoi des festivités de la Fête nationale a été donné dans la matinée par une cérémonie à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, près du Palais royal dans le centre de Bruxelles, en présence du roi Philippe, de la reine Mathilde, des membres de la famille royale et de plusieurs dignitaires et personnalités politiques belges.

Au Parc de Bruxelles, devant le Palais Royal, plusieurs animations et activités pour les enfants et les plus grands ont été lancées dès le matin, offrant notamment l’occasion de découvrir les divers métiers de la sécurité et des services de secours.

Un village militaire est également installé sur la Place royale, où 380 membres de la Défense présentent une trentaine de véhicules et un parcours d’obstacles pour les plus jeunes.

Le principal événement de la journée sera le défilé annuel prévu à 16h00 (HL), de la rue de la Loi à la place des Palais, au centre de la capitale. Au total, 1.345 hommes et femmes issus de l’armée et de la société civile y participeront.

La composante aérienne de l’armée proposera en outre un spectacle aérien avec vingt-sept avions, dont dix F-16, en plus d’une démonstration des Forces spéciales.

Dans le même temps, le Resto national proposera un repas géant de moules-frites sur la Place du jeu de Balle, dans le quartier des Marolles.

La fête nationale se clôturera dans la nuit au parc du Cinquantenaire avec le concert Happy Belgium, réunissant des artistes belges, suivi du traditionnel feu d’artifice.

Par ailleurs, les musées fédéraux sont ouverts gratuitement tout au long de la journée, et le Parlement fédéral sera aussi accessible au public à cette occasion.